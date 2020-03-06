Гордею Штермеру нужна помощь, чтобы побороть лейкемию

Источник материала: Газета Авангард

В семье чемпиона СССР по греко-римской борьбе и основателей гомельского ресторана PIZZBURG произошла беда. Младший сын Гордей Штермер уже год борется с чрезвычайно редкой формой лейкемии. Начинающий футболист, он не сдаётся смертельной болезни. Но сейчас 10-летнему мальчику и его семье, которая влезла в страшные долги, чтобы спасти жизнь сыну, одним не справиться. Из необходимой суммы в 500 тысяч долларов, необходимых для депозита на экспериментальное лечение в клинике США собрана большая часть. Осталось немного, и маленький гомельчанин получит шанс на выздоровление. Возможности медицины в Беларуси, к сожалению, не дали положительного результата. На счету – каждый день.





– В феврале прошлого года мальчик остался дома и не пошёл в школу – обычная простуда. При таких симптомах часто даже врача не вызывают, лечатся дома. Но бабушка обеспокоилась увеличенными гландами и отвела в поликлинику. Спасибо педиатру, вовремя отправил на анализ крови. А потом… РНПЦ, лечение в Гомеле, перевод в Боровляны, лечение в Минске . Тяжёлые химические капельницы и все болезненные процедуры Гордей переносил молодцом. Даже врачи удивлялись. Взрослые парни 20+ не могли сдержаться, а наш парень – ни слезинки, – рассказывают родители.

Много всего случилось за этот год. Друзья, знакомые и незнакомые люди раскрылись с новых сторон. Семья сплотилась. Жизненные ценности оказались такими очевидными… Что имеем – не храним.

– Недавно минские врачи признали, что наш мальчик такой необычный, что его редкая форма лейкемии не поддаётся терапии ни в Беларуси, ни в России, Европе, Израиле. И рассказали про новую американскую разработку, последнее слово в медицине – CAR-T. Этими «карами» уже успешно лечат многие виды болезни. Именно для нашей формы «кары» пока находятся в стадии разработки. Результаты в этих группах просто супер! В эксперимент берут только перспективных пациентов. Попасть туда очень сложно и то, что мы добились приглашения, – уже большая победа.





Само исследование бесплатное, но родители иностранных пациентов должны вносить “космический” по белорусским меркам депозит – 500 000 долларов. В него входит госпитализация и возможные риски клиники. Родители до последнего откладывали сбор денег и хотели сами оплатить лечение. Кредиты, возможные и невозможные долги. Но даже если всё получится, наберется сумма не больше 400 000. Т.е. не хватает минимум 100 000 долларов.

Напомним, речь не о том, что родители просто хотят лечить ребёнка за границей. У Гордея редкая форма лейкемии, которая плохо поддаётся терапии. Есть официальная бумага от онкоцентра в Боровлянах, что лечение по протоколу исчерпано. Шансов выжить в Беларуси у ребёнка нет. Но сами же врачи рекомендовали клеточную терапию. Лечение существует только на стадии экспериментального. И этот эксперимент сейчас как раз проводится в Texas Children’s Hospital в США.

– Помогите, пожалуйста, дойти до конца и вылечить нашего замечательного и любимого мальчишку! – умоляют мама и папа Гордея.

Лейкемия (лейкоз, гемобластоз) – это онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, а становясь раковыми клетками. От других видов рака лейкемия отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте, а раковые клетки присутствуют в крови и костном мозге, иногда также и в лимфатических узлах, селезенке и других местах в организме. Лейкемия – это самый распространенный вид рака у детей.

Как помочь

Штермер Гордей Вячеславович. Диагноз: Пре-Т клеточный острый лимфобластный лейкоз, химиорезистентный.

Помочь можно, перечислив деньги на телефон: (МТС) +375 (33) 646 54 32.

Благотворительные счета открыты в филиале 300, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а; УНП 400207877; МФО AKBBBY21300:

– белорусские рубли – транзитный счёт BY91AKBB38193821002553000000 на благотворительный счёт BY03AKBB31340000187733020060 в отделении 300/60, бессрочный

– доллары США – транзитный счёт BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000187743020060 в отделении 300/60, бессрочный

– евро – транзитный счёт BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY40AKBB31340000187773020060 в отделении 300/60, бессрочный

– российские рубли – транзитный счёт BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY70AKBB31340000187753020060 в отделении 300/60, бессрочный

Назначение платежа: Зачисление на счёт Бондаренко Елены Сергеевны для сбора средств на лечение Штермера Гордея Вячеславовича.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Также можно пополнить баланс банковских карт: