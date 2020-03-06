13 военнослужащих Пуховичского гарнизона попали в больницу с диагнозом «отравление»

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском гарнизоне отравилось 13 военнослужащих. Известно, что это не пищевое отравление. Эту информацию TUT.BY подтвердила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона накануне ночью несколько военнослужащих были госпитализированы. С диагнозом отравление их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил в Минске, — рассказала Наталья Гаврусик.

Жизни военнослужащих сейчас ничего не угрожает. Комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление. Известно, что это отравление не пищевое.