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13 военнослужащих Пуховичского гарнизона попали в больницу с диагнозом «отравление»
06.03.2020 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пуховичском гарнизоне отравилось 13 военнослужащих. Известно, что это не пищевое отравление. Эту информацию TUT.BY подтвердила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
— В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона накануне ночью несколько военнослужащих были госпитализированы. С диагнозом отравление их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил в Минске, — рассказала Наталья Гаврусик.
Жизни военнослужащих сейчас ничего не угрожает. Комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление. Известно, что это отравление не пищевое.
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В Пуховичском гарнизоне отравилось несколько военнослужащих. Эту информацию TUT.BY подтвердила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
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