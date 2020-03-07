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Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»
07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В преддверии Дня женщин в актовом зале клуба воинской части состоялся конкурс красоты, грации, артистичности и креатива. В конкурсе приняли участие четыре девушки, которые служат в отделениях пограничного контроля.
Девушки представили свою индивидуальность в конкурсе «Визитная карточка», а свои профессионализм и творческие таланты проявили в «Профессиональном», «Творческом» и «Кулинарном» состязаниях.
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> Пятый, юбилейный, конкурс «Мисс Граница» прошел вчера в Пинском пограничном отряде. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель...
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