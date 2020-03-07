ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»
Пятый, юбилейный, конкурс «Мисс Граница» прошел вчера в Пинском пограничном отряде. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

В преддверии Дня женщин в актовом зале клуба воинской части состоялся конкурс красоты, грации, артистичности и креатива. В конкурсе приняли участие четыре девушки, которые служат в отделениях пограничного контроля.

Девушки представили свою индивидуальность в конкурсе «Визитная карточка», а свои профессионализм и творческие таланты проявили в «Профессиональном», «Творческом» и «Кулинарном» состязаниях.

Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»
 Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»
 Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»
Все участницы были отмечены дипломами в различных номинациях. Титул «Мисс Грация» достался Екатерине Белоус из опк «Горынь», звание «Мисс Артистичность» досталось участнице из опк «Невель» Анастасии Левдик, «Мисс Креативность» справедливо заслужила Ирина Бартошик из опк «Верхний Теребежов». По итогам всех испытаний наибольшее количество баллов набрала представительница опк «Мохро» Евгения Хмара, заслуженно получила почетное звание «Мисс Граница-2020».

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020» Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020» Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020» Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020» Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020» Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Пятый, юбилейный, конкурс «Мисс Граница» прошел вчера в Пинском пограничном отряде. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Очередной смертный приговор, праймериз в регионах, снег, цветы, бродяги и элита ГАИ - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика