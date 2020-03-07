Накануне Дня женщин в Пинском погранотряде выбрали «Мисс Граница-2020»

Источник материала: Полесская правда



Пятый, юбилейный, конкурс «Мисс Граница» прошел вчера в Пинском пограничном отряде. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

В преддверии Дня женщин в актовом зале клуба воинской части состоялся конкурс красоты, грации, артистичности и креатива. В конкурсе приняли участие четыре девушки, которые служат в отделениях пограничного контроля.

Девушки представили свою индивидуальность в конкурсе «Визитная карточка», а свои профессионализм и творческие таланты проявили в «Профессиональном», «Творческом» и «Кулинарном» состязаниях.







Все участницы были отмечены дипломами в различных номинациях. Титул «Мисс Грация» достался Екатерине Белоус из опк «Горынь», звание «Мисс Артистичность» досталось участнице из опк «Невель» Анастасии Левдик, «Мисс Креативность» справедливо заслужила Ирина Бартошик из опк «Верхний Теребежов». По итогам всех испытаний наибольшее количество баллов набрала представительница опк «Мохро» Евгения Хмара, заслуженно получила почетное звание «Мисс Граница-2020».

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