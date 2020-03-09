|
Тепло, дожди и ветер. Погода в Гродно на неделе
09.03.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой, но дождливой и ветреной,
В понедельник днем будет пасмурно и без осадков. Вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +7°С.
Во вторник ожидается сплошная облачность. Без осадков. Днем +6…8°С.
В среду сплошная облачность, дожди и сильный ветер. Днем до +11°С.
Четверг снова будет дождливым и ветреным. Только с утра немного выглянет солнце. Будет чуть теплее — до +13°С.
В пятницу днем — переменная облачность, вечером возможен дождь. Днем до +9°С.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой, но дождливой и ветреной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)