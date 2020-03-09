Тепло, дожди и ветер. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой, но дождливой и ветреной, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем будет пасмурно и без осадков. Вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +7°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Без осадков. Днем +6…8°С.

В среду сплошная облачность, дожди и сильный ветер. Днем до +11°С.

Четверг снова будет дождливым и ветреным. Только с утра немного выглянет солнце. Будет чуть теплее — до +13°С.

В пятницу днем — переменная облачность, вечером возможен дождь. Днем до +9°С.

Хорошей недели!

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