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Более тысячи военнослужащих призовут из запаса в ходе второго этапа проверки боеготовности
09.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с распоряжением Министра обороны Республики Беларусь 9 марта в Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Александра Вольфовича.
В высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил.
В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.
Цель – проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.
В проверке будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.
Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск.
Проверка завершится проведением комплексного тактического учения, в ходе которого будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.
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> В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. В...
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