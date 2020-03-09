ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более тысячи военнослужащих призовут из запаса в ходе второго этапа проверки боеготовности

09.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Более тысячи военнослужащих призовут из запаса в ходе второго этапа проверки боеготовности
В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В соответствии с распоряжением Министра обороны Республики Беларусь 9 марта в Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Александра Вольфовича.

В высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил.

В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.

Цель – проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

В проверке будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.

Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск.

Проверка завершится проведением комплексного тактического учения, в ходе которого будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карту загрязнения колодцев и родников составляют в Могилевской области ее жители. Зачем это нужно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика