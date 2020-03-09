Более тысячи военнослужащих призовут из запаса в ходе второго этапа проверки боеготовности

Источник материала: Полесская правда



В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В соответствии с распоряжением Министра обороны Республики Беларусь 9 марта в Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Александра Вольфовича.

В высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил.

В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.

Цель – проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

В проверке будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.

Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск.

Проверка завершится проведением комплексного тактического учения, в ходе которого будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.