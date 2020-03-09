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Дорогие женщины!

09.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником – 8 Марта. Он приходит к нам как первый вестник весны, символ всего доброго и светлого, что привносят в нашу жизнь женщины.
Ваши душевность и теплота делают мир лучше. В вас заложена великая созидательная сила на благо тех, кто находится рядом.

Дорогие женщины!

Прекрасно предназначение женщины – любить и быть любимой, дарить радость новой жизни, хранить и оберегать домашний очаг. Ваша забота согревает и защищает нас, вселяет уверенность, дарует силы и мужество. Все, что в нас есть хорошего, от вас – добрых, понимающих, мудрых. Через всю жизнь мы проносим чувство высокой любви, преклоняемся перед вами, милые женщины. Мы ценим ваше умение понимать, поддерживать и прощать.
Нет такого дела, которое было бы вам не под силу. Все яснее мы понимаем, как важна и велика роль женщины в современном обществе.
Вы вносите огромный вклад в развитие различных сфер деятельности, благодаря чему Чашниччина с каждым годом становится уютнее и краше.
Спасибо за ваши сердечность, мудрость и милосердие.
От всей души желаем всем женщинам мира, здоровья, счастья, семейного благополучия.

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета.
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником – 8 Марта. Он приходит к нам как первый вестник весны, символ всего доброго
 
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