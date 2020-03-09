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Тепло её души

09.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Ирина Ивановна, несмотря на непродолжительный период работы в сфере социального обслуживания, завоевала авторитет и уважение своих подопечных. Но о себе старается не говорить. Скромность – черта ее характера. Профессию свою любит, люди к ней относятся с огромным уважением. «Одно из основных качеств социального работника – терпение, а также способность к сопереживанию, сочувствию, – делится Ирина Ивановна. – Ведь зачастую так важно просто поинтересоваться самочувствием, выслушать и поддержать. Мне совсем не трудно в общении с пожилыми людьми. Работа очень нужная и необходимая, и главное в любом деле – делать то, что по душе».

Тепло её души

На попечении социального работника десять граждан, которым оказываются услуги социально-бытового характера. Новолукомчанка Нина Григорьевна Боярин одна из них, не устает перечислять замечательные душевные качества И. И. Мишулковой: «Ирина Ивановна – чуткий человек с добрейшей душой, ответственная, вежливая и понимающая. Мы с мужем оба нуждаемся в помощи. И услуги социального работника – очень нужная поддержка. Кроме того, что Ирина Ивановна помогает по дому, доставляет продукты и лекарства, она приносит нам и хорошее настроение. Всегда выслушает, подскажет, что нужно. Мы благодарим ее за тепло души, которым она щедро делится с окружающими, любовь к своей профессии и терпение. Счастья Вам, Ирина Ивановна, добра, благополучия и хорошего настроения. И, конечно, с наступающим Днем женщин. Вы – пример настоящей женщины – милая, добрая, терпеливая, заботливая. Пусть в Вашей жизни, как и в жизни всех женщин, будет как можно больше радостных дней, участие и любовь родных и близких».

Наталия ШИРКО.

 
 
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Ирина Ивановна, несмотря на непродолжительный период работы в сфере социального обслуживания, завоевала авторитет и уважение своих подопечных. Но о себе
 
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