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«На уроках пытались списать». История Веры, которая учит только двух детей в классе

10.03.2020 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В поселке Омеленец живет около 300 человек. На главной улице стоит деревянная школа из деревни неподалеку — ее просто разобрали по бревнам и перевезли. Школа белорусскоязычная, в ней 51 ученик. Вера Философ работает классным руководителем всего для двух учеников, а еще преподает русский язык и литературу. «Вайбер-чаты нам не нужны, я, пока домой дойду, встречу всех родителей», — говорит Вера. Жизнь и учеба в таких местах очень сильно отличаются от городской. В школе нет горячей воды, туалет — на улице, а спортзал — в коридоре. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о профессия в регионах Беларуси.
 
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