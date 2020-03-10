«На уроках пытались списать». История Веры, которая учит только двух детей в классе

Источник материала: Tut.by

В поселке Омеленец живет около 300 человек. На главной улице стоит деревянная школа из деревни неподалеку — ее просто разобрали по бревнам и перевезли. Школа белорусскоязычная, в ней 51 ученик. Вера Философ работает классным руководителем всего для двух учеников, а еще преподает русский язык и литературу. «Вайбер-чаты нам не нужны, я, пока домой дойду, встречу всех родителей», — говорит Вера. Жизнь и учеба в таких местах очень сильно отличаются от городской. В школе нет горячей воды, туалет — на улице, а спортзал — в коридоре. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

