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Нотариусы области 13 марта проведут бесплатные консультации, приуроченные ко Дню Конституции Республики Беларусь

10.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нотариусы области 13 марта проведут бесплатные консультации, приуроченные ко Дню Конституции Республики Беларусь
13 марта нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Республики Беларусь. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщила специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Брестской областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.

– В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, – отметила Ольга Пашкевич.

В этот же день акция по бесплатному консультированию граждан пройдет в здании Брестской областной нотариальной палаты по адресу: город Брест, улица Мицкевича, 3, с 14.00 до 16.00. Телефон предварительной записи: 21-25-29.

– В рамках акции специалисты ответят на вопросы входящие в компетенцию нотариусов, адвокатов, органов принудительного исполнения, органов, регистрирующих акты гражданского состояния, управления фонда социальной защиты населения, а также по иным вопросам, относящимся к сфере юстиции, – подчеркнула Ольга Пашкевич и добавила, что для нотариального сообщества Брестской области проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

 
Теги: Брест
 
 
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