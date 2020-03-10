Благословляя женщину(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень





Во все времена поэты и писатели воспевали женщину как высшее творение мироздания, посвящая ей все самое лучшее и прекрасное.





В начале марта представительницы прекрасной половины отмечают замечательный праздник – День женщин. Именно 8 марта самые любимые и дорогие принимают поздравления не только от своих близких и родных, но и от коллег, сослуживцев. Поздравления в адрес мам, бабушек звучат в этот день особенно трогательно.





Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин, состоялось в минувшую пятницу в городском Доме культуры. Уже в фойе развернулась масштабная выставка «цветочной» тематики. Учреждения общего среднего образования, Дома ремесел, Чашникского РЦДиМ создали поистине цветочное царство. А в специально оборудованных фотозонах можно было сфотографироваться, используя яркий фон и эффектные декорации. Всем женщинам юные джентльмены на входе в зрительный зал вручали цветы.





Концертно-поздравительная программа под названием «О чем поют мужчины» началась с выступления чисто «мужского» квартета ребят яслей-сада № 7 г. Чашники. Трогательно и по-детски искренне звучали прекрасные стихи о маме из уст малышей. Ведь за плечами каждого взрослого мужчины стоит хрупкая женщина, которая привела его в этот мир и с

опровождает по жизни. А слова матери и ее молитва за детей считаются по энергетике самыми сильными.

Обращаясь с поздравлением к представительницам прекрасной половины, председатель районного исполнительного комитета Л. В. Плешко адресовал женщинам в первую очередь искренние слова благодарности за каждодневный труд, за ту великую миссию, которую им выпало нести по жизни. «Женщина – это не только великое звание, но и призвание. Именно вы растите и воспитываете детей, бережете домашний очаг, решаете бытовые проблемы, обеспечиваете стабильность не только в семье, но и в обществе и в государстве», – звучало в поздравлении.





Леонид Владимирович вручил орден Матери Наталье Анатольевне Вишневской, воспитывающей пятерых детей. Благодарность председателя райисполкома за добросовестное исполнение трудовых обязанностей была адресована Н. Д. Барабуле, уборщику служебных помещений средней школы №1 г. Новолукомля, Е. В. Мельниковой, швее ОАО «Чашникиспецодежда», Е. В. Шипуля, рабочей филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» Светлогорского ЦКК, В. Н. Лебедевой, уборщику служебных помещений Новолукомльской центральной районной больницы, Л. В. Агарок, оператору машинного доения ОАО «Проземле-Агро»», Н. И. Костянко, животноводу пятого разряда ОАО «Иванский-Агро». За добросовестное исполнение должностных обязанностей благодарность председателя райисполкома была объявлена директору ОАО «Ведренское-Агро» В. А. Круповской, главному бухгалтеру ОАО «Дворец труда-Агро» С. С. Королёвой, главному бухгалтеру ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомля» К. О. Бацалкиной.









Также в качестве поздравления всем присутствующим дамам были преподнесены цветы от председателя райисполкома.

От РК ОО «БРСМ», молодежной Палаты слово было предоставлено учащемуся Чашникской гимназии Михаилу Бутеру.

Именно мужчины по большому счету в этот день «украшали» сцену и демонстрировали свои творческие способности, представляя к тому же и свои трудовые коллективы. Радовали не только замечательным вокалом, но и исполнением авторских произведений, и что вдвойне ценно – с посвящением женщине. Авторское стихотворение Анатолия Мальца (Чашникская больница) так и называлось «Посвящение женщине». Сергей Исаев (средняя школа №1 г. Новолукомля) и Василий Хацкевич (Чашникский РОЧС) под аккомпанемент гитары также исполнили авторские композиции.





Александр Голубев (ОАО «Чистый исток 1872») напомнил присутствующим о модном направлении «брейкданс», представив танцевальный номер, а Диана и Владимир Васильевы буквально заворожили искусством циркового мастерства.

Овации не смолкали. Нотку юмора добавила мини-постановка от представителей жилищно-коммунального хозяйства г. Чашники, ну, и, конечно, бурю аплодисментов вызвали номера в исполнении братьев Савицких (Лукомльская ГРЭС, «Чашникигаз»), Павла Качана (Чашникский район электрических сетей), трио Андрея Савицкого, Владимира Петрикова, Михаила Хацкевича (Лукомльская ГРЭС), солистов городского Дома культуры Игоря Болабошко и Александра Минчукова.

Не сдерживали эмоций мамы и бабушки во время исполнения песни «Мама» Романом Лайко (Чашникская ДШИ).

Оригинальным было и видеопоздравление для женщин от мужчин города. Представители трудовых коллективов, общественных организаций, ветераны труда с экрана адресовали в канун 8 марта самые лучшие слова именно женщинам. А ведущие в военной форме Андрей Савельев и Юрий Олешковский добавляли торжественности, строгости и значимости этому весеннему мероприятию.

Интересным моментом в сценарном решении было вручение подарка от компании «Фаберлик» зрителю, находившемуся в зале на восьмом ряду, третьем месте. Счастливицей оказалась Наталья Пинчук, председатель профсоюзной первичной организации филиала «Бумажная фабрика «Красная звезда».

















В меняющемся калейдоскопе поздравлений, творческих номеров слова бесконечной благодарности в адрес женщины-матери, женщины-труженицы звучали лейтмотивом.

И как тут не вспомнить известные строчки Р. Рождественского:

…Человеку надо мало: чтоб тропинка вдаль вела.

Чтоб жила на свете мама. Сколько нужно ей – жила…

Ведь мама – начало всех начал… А женщина – это действительно великое звание…

Наталия ШИРКО.















