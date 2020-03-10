Льготы по налогам для научных организаций и научно-технологических парков

Источник материала: Газета Авангард





Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении» (далее — Указ) с 1 января 2020 года продлен без ограничения срок действия льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу для научных организаций и научно-технологических парков.

Так, освобождаются от налога на недвижимость у плательщиков-организаций капитальные строения (здания, сооружения), их части научных организаций и научно-технологических парков, а также капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование научным организациям и научно-технологическим паркам (подпункт 7.1 пункта 7 Указа).

Аналогичная норма предусмотрена Указом и в отношении земельного налога. У плательщиков-организаций освобождаются от земельного налога земельные участки научных организаций и научно-технологических парков, а также земельные участки (части земельных участков), на которых расположены капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование научным организациям и научно-технологическим паркам (подпункт 7.2 пункта 7 Указа).

Ранее данные льготы были предусмотрены Налоговым кодексом Республики Беларусь (подпункты 1.17, 1.20 статьи 228 НК, подпункты 1.22, 1.31 ст. 239 НК)».