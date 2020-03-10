Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

Источник материала: Газета Авангард

В рамках дня сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, обсудили вопросы развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Уваровичского сельсовета. Участие в мероприятии приняли председатели сельских Советов депутатов, исполнительных комитетов и начальник отдела экономики райисполкома Оксана Радченко.











В ходе мероприятия были посещены торговые объекты частной и государственной форм собственности, расположенные в горпоселке, а также частное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг.













Как отметили участники Дня сельского Совета, торговых объектов на территории сельсовета достаточно. Порадовал ассортимент продовольственных и хозяйственных товаров, который постоянно расширяется с учетом запросов населения. Не остались без внимания и цены в магазинах, которые ничуть не выше, чем в городе, а значит, местным жителям не нужно переплачивать, чтобы приобрести товары первой необходимости.















– Уровень торгового обслуживания непосредственно влияет на качество жизни людей, поэтому работа торговой отрасли заслуживает самого пристального внимания. Для этого необходимо предусмотреть меры по улучшению качества торгового обслуживания, увеличению розничного товарооборота и развитию торговой сети района в целом, – подчеркнула Наталья Киселева.









И если организация торговли на территории сельсовета на высоте, то к бытовому обслуживанию и общественному питанию вопросов здесь немало. Эти ниши ничем не заполнены, а значит, предстоит серьезная работа в данном направлении. Не стоит забывать, что качество и уровень жизни на селе зависят в том числе и от выполнения социальных стандартов.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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