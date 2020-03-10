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Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

10.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках дня сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, обсудили вопросы  развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Уваровичского сельсовета. Участие в мероприятии приняли председатели сельских Советов депутатов, исполнительных комитетов и начальник отдела экономики райисполкома Оксана Радченко.

Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

В ходе мероприятия были посещены торговые объекты частной и государственной форм собственности, расположенные в горпоселке, а также частное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг.

Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

Как отметили участники Дня сельского Совета, торговых объектов на территории сельсовета достаточно. Порадовал ассортимент продовольственных и хозяйственных товаров, который постоянно расширяется с учетом запросов населения. Не остались без внимания и цены в магазинах, которые ничуть не выше, чем в городе, а значит, местным жителям не нужно переплачивать, чтобы приобрести товары первой необходимости.

Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

– Уровень торгового обслуживания непосредственно влияет на качество жизни людей, поэтому работа торговой отрасли заслуживает самого пристального внимания. Для этого необходимо предусмотреть меры по улучшению качества торгового обслуживания, увеличению розничного товарооборота и развитию торговой сети района в целом, – подчеркнула Наталья Киселева.

Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета
Очередной День сельского Совета прошел на территории Уваровичского сельсовета

И если организация торговли на территории сельсовета на высоте, то к бытовому обслуживанию и общественному питанию вопросов здесь немало. Эти ниши ничем не заполнены, а значит, предстоит серьезная работа в данном направлении. Не стоит забывать, что качество и уровень жизни на селе зависят в том числе и от выполнения социальных стандартов.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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В рамках дня сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, обсудили вопросы  развития торговли,...
 
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