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А вот и он - первый весенний городской субботник в Могилеве. Рассказываем, когда будет

10.03.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый весенний городской субботник пройдет в Могилеве уже в эти выходные, 14 марта, сообщает Mogilevnews.by. Основными объектами уборки станут парки и скверы, путепроводы, придорожные участки.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В субботнике примут участие коммунальники, работники предприятий города, студенты и школьники.

В прошлом году сезон субботников завершился 19 октября. На нем высаживали деревья, но и мусор тоже убирали.

 
Теги: Могилев
 
 
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