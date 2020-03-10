А вот и он - первый весенний городской субботник в Могилеве. Рассказываем, когда будет

Источник материала: Tut.by

Первый весенний городской субботник пройдет в Могилеве уже в эти выходные, 14 марта, сообщает Mogilevnews.by. Основными объектами уборки станут парки и скверы, путепроводы, придорожные участки.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В субботнике примут участие коммунальники, работники предприятий города, студенты и школьники.

В прошлом году сезон субботников завершился 19 октября . На нем высаживали деревья, но и мусор тоже убирали.