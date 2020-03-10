|
А вот и он - первый весенний городской субботник в Могилеве. Рассказываем, когда будет
10.03.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый весенний городской субботник пройдет в Могилеве уже в эти выходные, 14 марта,
В субботнике примут участие коммунальники, работники предприятий города, студенты и школьники.
В прошлом году сезон субботников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убирать мусор мы с вами пойдем 14 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)