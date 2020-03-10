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Житель Кобрина перепродавал бытовую технику из Польши и получил за это штраф

10.03.2020 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Кобрина обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Мужчина договаривался с белорусами, которые ехали в Польшу, о покупке бытовой техники, а затем перепродавал ее в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.


Фото: Reuters

Житель Кобрина с сентября 2016 года по декабрь 2017 года находил в интернете людей, которые отправлялись в Польшу. Он просил их купить бытовую технику, те забирали покупки в магазинах города Бяла-Подляска и в пунктах таможенного оформления указывали, что будут использовать товары для личных нужд. Когда товары отдавали «заказчику», он перепродавал полученную без уплаты таможенных платежей бытовую технику в Беларуси. По версии следствия, бюджет не досчитался более 71 тысячи рублей.

Свою вину мужчина не признал и причиненный ущерб не возместил. За уклонение от уплаты таможенных платежей суд приговорил жителя Кобрина к штрафу в размере 2000 базовых величин (54 тысячи рублей).

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Мужчина с помощью знакомых белорусов получал из Польши бытовую технику без уплаты таможенного сбора.
 
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