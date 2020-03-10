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Горячую линию по вопросам защиты прав потребителей организует отдел торговли и услуг Пинского горисполкома

10.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Горячую линию по вопросам защиты прав потребителей организует отдел торговли и услуг Пинского горисполкома
Ежегодно 15 марта в стране отмечается праздничный день – День потребителя. 15 марта 2020 года Всемирный день прав потребителя пройдет под девизом: «За ответственное потребление».

Всемирная организация потребителей призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природных объектов. Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия для будущих поколений, всемирная организация призывает каждого потребителя придерживаться принципов ответственного потребления товаров и услуг.

В рамках проведения Дня потребителя отдел торговли и услуг Пинского горисполкома 13 марта с 09.00 до 13.00 проведет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли и оказания бытовых услуг  по телефонам: 31-71-48, 31-70-88.

По информации сайта Пинского горисполкома

 
 
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> Ежегодно 15 марта в стране отмечается праздничный день – День потребителя. 15 марта 2020 года Всемирный день прав потребителя пройдет под девизом: «За ответственное...
 
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