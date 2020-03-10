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Не только Польша. Еще несколько стран снизили стоимость или стали давать бесплатный шенген детям

10.03.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С февраля этого года «шенген» для взрослых белорусов обходится в 80 евро. Но некоторые посольства, посчитав это несправедливым, ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи.


В посольствах Италии и Венгрии отменили консульский сбор с детей до 18 лет — то есть ребенок получит «шенген» бесплатно. Ранее, например, в посольстве Италии от консульского сбора были освобождены дети до 12 лет.

В посольствах Литвы и Франции от консульского сбора освобождены дети до 6 лет, но «шенген» для детей до 12 лет обойдется в 40 евро, а не в 80.

В посольстве Латвии рассказали, что консульский сбор не взимается с детей до 12 лет. Для детей старше 12 лет стоимость визы составит 35 евро.

В посольстве Эстонии от консульского сбора освобождены дети до 6 лет, «шенген» для детей от 6 до 11 лет обойдется в 40 евро.

Посольство Германии не взимает консульский сбор с детей до 11 лет, других исключений пока нет.

Ранее в посольстве Польши сообщили, что ввели новые условия получения шенгенских виз: дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодые люди в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, освобождаются от платы.

Напоним, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне. Однако с 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.

 
 
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Узнали, какие условия получения «шенгена» для детей действуют в настоящий момент в посольствах стран Евросоюза, наиболее популярных у белорусов.
 
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