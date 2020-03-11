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В Беларуси перенесли сроки весенних запретов на лов рыбы

11.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Из-за аномально теплой погоды и раннего нереста в Беларуси решено ввести запрет на ловлю рыбы во всех регионах страны раньше, чем обычно. Об этом sb.by сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В Беларуси перенесли сроки весенних запретов на лов рыбы

Так, в Брестской и Гомельской областях запрет вводится на период с 12 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 22 марта по 30 мая, в Витебской области – с 31 марта по 8 июня. Таким образом, сроки запретов смещены в среднем на 8-10 дней.

«Во время действия нерестового запрета разрешено рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега либо со льда, с искусственных сооружений. Все остальные способы ловли будут квалифицированы как нарушение. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Если сумма ущерба составит более 2700 рублей, то в отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело», — рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Громович.

Также отметим, что во время действия запрета нельзя пользоваться маломерными судами в любых целях. В исключительных случаях стоит получить разрешение у местных властей.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Из-за аномально теплой погоды и раннего нереста в Беларуси решено ввести запрет на ловлю рыбы во всех регионах страны раньше,
 
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