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Преодоление. Художник Полина Монжаренко

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках регионального проекта «Инклюзия. Библиотека без границ» в галерее «ARTквартал» Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева действует выставка «Преодоление. Художник Полина Монжаренко», где в графических и живописных техниках представлено 18 работ – портреты и пейзажи.

Преодоление. Художник Полина Монжаренко
К слову, после четырех сложных операций Полине Монжаренко пришлось учиться заново многому. Но она, как стойкий оловянный солдатик, не сдавалась: прошла четыре курса реабилитации в нашей стране и два – в Китае. Не намерена опускать руки девушка и сегодня, занимается с психологом и дефектологом, посещает бассейн, тренажерный зал и пилатес, предпочитает разноплановую физическую активность. Но больше всего она любит творчество, называя его отдушиной. После аварии Полина не сразу смогла снова рисовать – пальцы не слушались. Только спустя год работы под чутким руководством художника-педагога Оксаны Кульвановской старания начали приносить результаты. Потому и название выставки молодой художницы – «Преодоление» – говорит само за себя. А выставка получилась изумительная! С оттенком легкой грусти по прошлому из периода жизни «до». Из раздела «после» – с черными крапинами, символизирующими неимоверные усилия над собой, а также с яркими красками позитива, олицетворяющими желание жить, вдохновляться и творить.

– Работы Полины искренние, пронзительные, написанные с душой. И пусть это ее дебютное выступление в качестве художницы, оно заставило нас, зрителей, и плакать, и восхищаться, и думать о том, какие мы порой ленивые, когда не стремимся к совершенствованию духа и тела, – сказала, открывая мероприятие, искусствовед Татьяна Кириллова. – Эта выставка не состоялась бы без помощи педагога Оксаны Кульвановской, которая, как и многие ее коллеги, педагоги средней школы №2, не бросила свою воспитанницу в трудные дни ее жизни.

Сама молодая художница высказала слова огромной благодарности всем, кто принял участие в ее судьбе после страшного ДТП, кто пришел на презентацию. Также девушка рассказала о замыслах своих творений, поделилась профессиональными планами.

Преодоление. Художник Полина Монжаренко
На презентации присутствовали родные и близкие Полины Монжаренко, ее друзья и школьные учителя, просто ценители прекрасного, которым интересна история нашей землячки – история преодоления самой себя, история поиска луча света в конце тоннеля, история движения в сторону Олимпа.

С творчеством Полины Монжаренко можно познакомиться до 24 марта включительно.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора

 
Теги: знакомства
 
 
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