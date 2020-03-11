В Полоцке мужчину осудили за разбой: он представился жертве киллером и сказал, что ее «заказали»

Источник материала: Tut.by

Летом 2019 года в Полоцком районе местный житель избрал необычную легенду для разбойного нападения: он представился жертве киллером из Минска, которому ее «заказали». Мужчину удалось задержать, суд приговорил его к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



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В ночь с 11 по 12 июля прошлого года 49-летний житель Полоцкого района был в гостях, где распивал спиртные напитки. Во время застолья он познакомился с жившей по соседству 50-летней женщиной.

После вечеринки мужчина пришел к ней домой и заявил, что он киллер из Минска и ее «заказали». Он требовал вернуть деньги, которые ей якобы ошибочно перечислили на карточку, а для большей сговорчивости принялся ее душить.

Потерпевшей ничего не оставалось, как направиться с «киллером» к ближайшему банкомату. На подмогу женщине пришла подруга, которая звонила ей в момент вымогательства и услышав крики, заподозрила неладное.

Подруга вместе с сыном приехала к дому потерпевшей. Увидев их мошенник предпочел скрыться вместе полученными с деньгами.

Позже мужчину удалось задержать. Полоцкий суд признал его виновным в разбое и приговорил к 4,5 годам колонии усиленного режима, а также взыскал отобранные деньги в пользу потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.