Пандемия, Путин и Лукашенко, богатый белорус, внучка президента и драма в Лиге чемпионов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня в стране должен был пройти «Большой разговор с президентом» — большое мероприятие с представителями общественности, СМИ и экспертами. Но оно перенесено на неопределенный срок. Говорят, дело не только и не столько в коронавирусе… Давайте расскажем, в чем же причина , а заодно вспомним и другие важные и интересные события среды.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Мы продолжаем следить за «делом Втюрина». Там, напомним, 16 фигурантов: руководителей, занимающих высокие посты (в том числе, экс-главу Совбеза Андрея Втюрина) обвиняют в получении взяток за поставку необходимого оборудования, бизнесменов — в даче взяток. Суммы немаленькие: от 13 тысяч долларов до почти 870 тыс. «на двоих». Оказалось, Втюрин мог запросто дать указание заключить тот или иной договор министру связи, гендиректору «Белтелекома», начальнику ДИН…

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Решить жилищный вопрос с нуля белорусам непросто. Неудивительно, что многие ждут помощи от родителей или льгот от государства. Но есть и те, кому удается справиться своими силами. Вот вам три мотивирующие истории белорусов , которые изначально не рассчитывали на наследство, льготные кредиты и очередь для нуждающихся. И да, никто не говорил, что будет легко!

с нуля белорусам непросто. Неудивительно, что многие ждут помощи от родителей или льгот от государства. Но есть и те, кому удается справиться своими силами. , которые изначально не рассчитывали на наследство, льготные кредиты и очередь для нуждающихся. И да, никто не говорил, что будет легко! А хотите, расскажем про самую «богатую» декларацию прошлого года? Один белорус заработал 25 млн рублей — и заплатил огромный (ну, по нашим меркам) налог. Напоминаем, кстати, что до 31 марта нужно успеть подать декларации за 2019 год.

прошлого года? — и заплатил огромный (ну, по нашим меркам) налог. Напоминаем, кстати, что до 31 марта нужно успеть подать декларации за 2019 год. Помните, недавно внучка президента Анастасия стала вице-мисс Лицея БГУ? В презентационном видео о себе она пошутила про своего деда. Поговорили с Настей об учебе в лицее, любви к музыке, отношении к спорту и фамилии, за которой окружающие часто не видят ее саму. «Поэтому каждое новое общение, как правило, начинается с преодоления стереотипов», — говорит девушка.





А помните историю с изъятием участков с домами под Минском? Нашего читателя Максима в деревне Городище под Минском могут с семьей выселить на улицу, а его новый дом снести . Рассказываем, что там происходит дальше: мужчина сходил на прием к губернатору области, но, похоже, спасет его только президент .

под Минском? Нашего читателя Максима в деревне Городище под Минском . Рассказываем, что там происходит дальше: мужчина сходил на прием к губернатору области, . Тем временем в Минске строят еще один большой торговый центр — рассказываем, где, и показываем, какой .

— . Вот у нас интересная история о том, как белорусский дальнобойщик несколько месяцев провел в СИЗО в Швеции из-за краденого груза. «Приехал из камеры, а выглядит, как будто в санатории побывал» , — хоть и печально, но все-таки шутит его жена Татьяна. «Никаких решеток и колючек. Спи сколько хочешь, надо подстричься или побриться — приносят крутую машинку с насадками Siemens, помыться — иди в душ, там все есть, вплоть до чистой сменной одежды. Еда — отдельный рассказ: добротная, домашняя, хорошие куски мяса или рыбы в панировке, разные соусы, суп густой сытный, сыр, хлеб нескольких видов, чай, кофе», — рассказывает мужчина. Но всегда, конечно, лучше, на свободе.

из-за краденого груза. , — хоть и печально, но все-таки шутит его жена Татьяна. «Никаких решеток и колючек. Спи сколько хочешь, надо подстричься или побриться — приносят крутую машинку с насадками Siemens, помыться — иди в душ, там все есть, вплоть до чистой сменной одежды. Еда — отдельный рассказ: добротная, домашняя, хорошие куски мяса или рыбы в панировке, разные соусы, суп густой сытный, сыр, хлеб нескольких видов, чай, кофе», — рассказывает мужчина. Но всегда, конечно, лучше, на свободе. А знаете, кто такие дислектики? Это люди, которые иногда не могут прочитать название улицы, остановки или параграф в учебнике. Очень неприятно, знаете ли — и наши герои с такой проблемой успели в своей жизни попасть во много неловких, а где-то и грустных ситуаций. Смотрите сами наших очередных «Людей в студии» .

О СПОРТЕ

Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет. «Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но понял, что уже хватит ».

в возрасте 38 лет. «Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. ». А видели, какая драма вчера разыгралась в Лиге Чемпионов?





Ну, а в мужском биатлоне версии-2020 главная битва — Йоханнес Бё против Мартена Фуркада. Норвежец и француз превращают этот спорт в этом сезоне в захватывающий сериал и удивляют публику не только на трассе, но и вне ее. Держите тест — и проверьте , насколько хорошо вы знаете гонщиков, которые совсем скоро разыграют Кубок мира.

Все новости среды, 11 марта

Кстати. Сегодня в Минске стартует один из самых коротких гастрофестов в году — он продлится всего 10 дней и предложит сытные сеты по 15 рублей . Оживайте, друзья, — весна пришла!

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