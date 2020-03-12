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Как в Центральном парке Нью Йорка! В Городском саду Бреста можно поставить именную лавочку - и вот за сколько
12.03.2020 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По примеру Центрального парка Нью Йорка в брестском Городском саду появятся именные лавочки. Оставить свои инициалы на лавочке сможет любой желающий. Обойдется это ориентировочно в 500−600 рублей, сообщает
Именные лавочки планируют установить вдоль новой аллеи, которая была заложена прошлой осенью. Этой весной здесь проложат дорожку из плитки и установят около двадцати новых скамеек. Их украсят именными табличками в честь того, кто профинансирует установку лавочки. Услуга будет стоить около 500−600 рублей.
Установка в рекреационных зонах именных лавочек — идея не новая. Центральный парк Нью Йорка, к примеру, предлагает эту услугу с 1986 года. Там это стоит 10 тысяч долларов, сообщает
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Как в Центральном парке Нью Йорка! В Городском саду Бреста можно поставить именную лавочку - и вот за сколько
Заказать именную скамейку можно через ЖКХ.
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