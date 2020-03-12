Как в Центральном парке Нью Йорка! В Городском саду Бреста можно поставить именную лавочку - и вот за сколько

Источник материала: Tut.by

По примеру Центрального парка Нью Йорка в брестском Городском саду появятся именные лавочки. Оставить свои инициалы на лавочке сможет любой желающий. Обойдется это ориентировочно в 500−600 рублей, сообщает «Брестский вестник» .



Именная табличка на лавочке в Центральном парке Нью Йорка

Именные лавочки планируют установить вдоль новой аллеи, которая была заложена прошлой осенью. Этой весной здесь проложат дорожку из плитки и установят около двадцати новых скамеек. Их украсят именными табличками в честь того, кто профинансирует установку лавочки. Услуга будет стоить около 500−600 рублей.

Установка в рекреационных зонах именных лавочек — идея не новая. Центральный парк Нью Йорка, к примеру, предлагает эту услугу с 1986 года. Там это стоит 10 тысяч долларов, сообщает сайт парка . Собранные средства идут на поддержание в надлежащем виде скамеек и прилегающей территории.