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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий

12.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Беларуси выступило с предложением ограничить массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве поясняют, что Минздрав работает на профилактику — чтобы не пришлось гасить вспышку.

Больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных. Для того, чтобы при поступлении хоть одного заболевшего, не нужно было срочно эвакуировать весь корпус.

На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования заявили, что закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют.

(Дополняется)

 
 
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В ведомстве поясняют, что Минздрав работает на профилактику - чтобы не пришлось гасить вспышку.
 
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