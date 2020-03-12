Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Беларуси выступило с предложением ограничить массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве поясняют, что Минздрав работает на профилактику — чтобы не пришлось гасить вспышку.

Больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных. Для того, чтобы при поступлении хоть одного заболевшего, не нужно было срочно эвакуировать весь корпус.

На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования заявили , что закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют.

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