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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий
12.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Беларуси выступило с предложением ограничить массовые мероприятия. Об этом
В ведомстве поясняют, что Минздрав работает на профилактику — чтобы не пришлось гасить вспышку.
Больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных. Для того, чтобы при поступлении хоть одного заболевшего, не нужно было срочно эвакуировать весь корпус.
На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования
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В ведомстве поясняют, что Минздрав работает на профилактику - чтобы не пришлось гасить вспышку.
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