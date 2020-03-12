|
«Белавиа» отменила рейсы в Рим и Милан до 15 апреля
12.03.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» c 14 марта приостанавливает рейсы по маршруту Минск — Рим — Минск,
Рейсы в Рим и обратно отменены по 15 апреля. Для авиабилетов, оформленных с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора.
Ранее перевозчик сообщал, что до 2 апреля
Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» c 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Рим - Минск, сообщает авиакомпания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)