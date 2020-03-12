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«Белавиа» отменила рейсы в Рим и Милан до 15 апреля

12.03.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белавиа» c 14 марта приостанавливает рейсы по маршруту Минск — Рим — Минск, сообщает авиакомпания.

Рейсы в Рим и обратно отменены по 15 апреля. Для авиабилетов, оформленных с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора.

Ранее перевозчик сообщал, что до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан. Сейчас ограничение продлили до 15 апреля. Пассажиры также смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» c 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Рим - Минск, сообщает авиакомпания.
 
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