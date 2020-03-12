«Чуть семья не распалась». К могилевчанке пришли домой и при муже попросили пересдать анализ на сифилис

Источник материала: Tut.by

Могилевчанка Анастасия говорит, что ее семья едва не распалась из-за действий врачей. Ей и мужу пришлось сдавать анализ крови на сифилис, у женщины якобы был ложно-положительный результат. И у могилевчанки теперь к врачам двух больниц много вопросов.



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Анастасия в середине февраля попала в городскую больницу скорой медицинской помощи с гайморитом — в очередной раз, так как ее заболевание хроническое. И у пациентки, как и в прошлые ее госпитализации, взяли кровь на анализ, в том числе чтобы проверить на сифилис.

В выписке, которую могилевчанка получила после окончания лечения указано, что анализ крови на сифилис отрицательный, то есть этого заболевания у нее нет (копия документа есть в редакции. — Прим. TUT.BY).

— Однако через 5 дней ко мне домой приходит сотрудник кожвендиспансера и сообщает, что у меня ложно-положительный результат на сифилис. И поэтому мне нужно поставить подпись в документе, что мне нужно явиться в 3-дневный срок для сдачи анализов. Соответственно, такие же анализы нужно сдать моему супругу — а он был дома, когда пришла работник диспансера. Мы сдали анализы, но вы не представляете, что наша семья пережила за эти три дня, пока не получили результат, — говорит женщина. — Он был отрицательный.

Анастасия возмущена несколькими моментами. Во-первых, на основании чего сотрудница кожвендиспансера пришла к ней домой с уведомлением о необходимости сдать анализы повторно. Ведь в выписке из больницы указано, что результат отрицательный.

— Мне сказали, что не хотели портить выписку. Это нормально? Кроме того, я в больнице провела 8 дней, выписалась 19 февраля. Анализ на сифилис делают за 3 дня — он был готов 14 февраля. То есть если результат и правда был ложно-положительный, повторный забор крови для дополнительной проверки у меня могли взять, пока я еще была на лечении.

Во-вторых, женщина просила показать ей оригинал результата теста на сифилис, сделанного в больнице, но ей отказали.

— Разговор был короткий: «У вас результат отрицательный, до свидания». И это хорошо, что мы с мужем спокойные, хотя психологическую травму нам нанесли. А если бы такое произошло в другой семье? Это же такая ситуация, что и до развода дойти может.

В-третьих, могилевчанка так и не получила ответ на свой вопрос, должна ли была медработник говорить о неточном на тот момент диагнозе пациентки при ее муже.

Жалобу в городскую больницу скорой медицинской помощи женщина сразу не написала: «Хотела просто все забыть». Потом открылась коллеге на работе, и та посоветовала все-таки разобраться в ситуации до конца.

11 марта могилевчанка пришла на прием к замглавврача городской больницы и ей все-таки показали результат первого анализа на сифилис — он отрицательный, так что в выписке все верно.

— Замглавврача уточнил еще, что анализ был углубленным, и он показал «слабый плюс», что при моем гнойном гайморите допустимо. Но результат все равно отрицательный. Кто и зачем потребовал от меня и мужа дополнительный анализ, я до сих пор не понимаю, но разберусь, — говорит Анастасия.

Что касается действий сотрудницы кожвендиспансера, то комментарий руководства больницы TUT.BY получить не удалось. При этом замглавврача кожвендиспансера уточнила, что с медсестрой, которая и сообщала Анастасии и ее мужу о необходимости сдать кровь на анализ, она разговаривала и, с ее слов, алгоритм действий медработник в той ситуации соблюла. Замглавврача также уточнила, что готова поговорить с Анастасией и ее мужем и все объяснить, так как «необходимость исследования была».

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