Источник материала: Tut.by

Если по поводу имени родителям еще можно предъявлять претензии, то фамилию не выбирают. С какой родился, с той стойко переносишь школьные подколы и невольные смешки при знакомстве. Иначе — никак, особенно если ты Пиво или Малявко. Мы пригласили людей с необычными фамилиями. Они рассказали о том, как их дразнили в детстве, в какие курьезные ситуации попадают и какие ошибки другие делают в их фамилиях (можно было бы обидеться, но это очень забавно). Но ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить.