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«Мне кричали: "Пиво, мы любим тебя!"» Люди с необычными фамилиями - о шутках и реакции окружающих
12.03.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если по поводу имени родителям еще можно предъявлять претензии, то фамилию не выбирают. С какой родился, с той стойко переносишь школьные подколы и невольные смешки при знакомстве. Иначе — никак, особенно если ты Пиво или Малявко. Мы пригласили людей с необычными фамилиями. Они рассказали о том, как их дразнили в детстве, в какие курьезные ситуации попадают и какие ошибки другие делают в их фамилиях (можно было бы обидеться, но это очень забавно). Но ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить.
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Они рассказали, как окружающие реагируют на забавную фамилию, дразнили ли их в школе и в какие неловкие ситуации попадали.
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