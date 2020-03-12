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Ветер до 25 метров в секунду. На 13 и 14 марта в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
12.03.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают: в пятницу и субботу в Беларуси ожидается сильный ветер. В отдельных районах он будет достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в стране объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
13 марта, в пятницу, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью и утром по северу 21−24 м/с, в отдельных районах по Витебской области до 25 м/с. В Минске также ожидается усиление ветра порывами
Сильные порывы ветра сохранятся и в субботу. 14 марта ночью по западу, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с. В Минске утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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В отдельных районах по Витебской области он будет достигать до 25 м/с.
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