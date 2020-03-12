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Ветер до 25 метров в секунду. На 13 и 14 марта в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

12.03.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают: в пятницу и субботу в Беларуси ожидается сильный ветер. В отдельных районах он будет достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в стране объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

13 марта, в пятницу, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью и утром по северу 21−24 м/с, в отдельных районах по Витебской области до 25 м/с. В Минске также ожидается усиление ветра порывами
до 15−20 м/с.

Сильные порывы ветра сохранятся и в субботу. 14 марта ночью по западу, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с. В Минске утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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В отдельных районах по Витебской области он будет достигать до 25 м/с.
 
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