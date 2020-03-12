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Минздрав: В больницах Беларуси находится 21 гражданин с коронавирусом

12.03.2020 20:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.


Фото: Reuters

11 марта было известно о12 зарегистрированных случаях коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Один из зараженных пациентов на днях приходил в минский медицинский центр «ЛОДЭ». Медики проверяют пациентов и медперсонал, которые с ним контактировали.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.
 
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