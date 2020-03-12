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Минздрав: В больницах Беларуси находится 21 гражданин с коронавирусом
12.03.2020 20:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта
11 марта было известно
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На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.
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