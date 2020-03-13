ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В витебском транспорте появятся проездные в «стиле Малевича»

13.03.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В мае в Витебске появятся проездные на автобус и троллейбус нового дизайна — в стиле супрематизма. На них будет композиция по мотивам работ Казимира Малевича, пишет «Витебский курьер news».

Фото: Андрей Духовников

— На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича, — рассказал директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Идея родилась совместно с витебскими транспортниками. Автобусный парк Витебска хочет ввести новые образцы проездных билетов. Мы и предложили брендирование в стиле супрематизма.

Фото: Андрей Духовников

Идею воплотили доцент кафедры дизайна ВГТУ Наталья Тарабуко вместе со студентами.

Ожидается, что проездные в «стиле Малевича» поступят в продажу в мае.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как на качелях: в выходные будет холодно и со снегом, а потом вновь температура выше нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика