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В витебском транспорте появятся проездные в «стиле Малевича»
13.03.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае в Витебске появятся проездные на автобус и троллейбус нового дизайна — в стиле супрематизма. На них будет композиция по мотивам работ Казимира Малевича,
— На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича, — рассказал директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Идея родилась совместно с витебскими транспортниками. Автобусный парк Витебска хочет ввести новые образцы проездных билетов. Мы и предложили брендирование в стиле супрематизма.
Идею воплотили доцент кафедры дизайна ВГТУ Наталья Тарабуко вместе со студентами.
Ожидается, что проездные в «стиле Малевича» поступят в продажу в мае.
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На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича.
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