В витебском транспорте появятся проездные в «стиле Малевича»

Источник материала: Tut.by

В мае в Витебске появятся проездные на автобус и троллейбус нового дизайна — в стиле супрематизма. На них будет композиция по мотивам работ Казимира Малевича, пишет «Витебский курьер news».

Фото: Андрей Духовников

— На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича, — рассказал директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Идея родилась совместно с витебскими транспортниками. Автобусный парк Витебска хочет ввести новые образцы проездных билетов. Мы и предложили брендирование в стиле супрематизма.

Фото: Андрей Духовников

Идею воплотили доцент кафедры дизайна ВГТУ Наталья Тарабуко вместе со студентами.

Ожидается, что проездные в «стиле Малевича» поступят в продажу в мае.