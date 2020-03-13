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СК рассказал, из-за чего в лесу убили мужчину, когда он шел с женой со сбора ягод
13.03.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В октябре 2019 года в Шумилинском районе мужчину
Трагедия произошла днем 25 октября. 33-летняя женщина со своим 37-летним мужем собирали ягоды в лесу. Когда они вышли оттуда, увидели, что возле их машины стоит 42-летний знакомый.
Возникла ссора, и знакомый ударил мужчину ножом. Женщина убежала, а нападавший скрылся. Через несколько дней милиция задержала его в Городокском районе.
Следствие выяснило мотивы преступления. Это ревность и месть супругам за то, что они давали показания по его уголовному делу.
Почти за два месяца до убийства, 3 августа, в деревне Суровни Шумилинского района между мужчиной и семейной парой произошел конфликт. Обвиняемый приставил нож к телу женщины, схватил ее за одежду, завел за угол дома и повалил на землю. Избил и пригрозил, что убьет. За супругу вступился муж. Обвиняемый избил и его.
Когда возбудили уголовное дело, мужчина требовал, чтобы избитая им женщина не давала показания, или давала ложные. В ход шел и шантаж. 15 октября 2019 года он раздел женщину и сфотографировал ее в обнаженном виде на свой мобильный телефон. Сказал, что снимки попадут в интернет, если она не солжет следствию.
Мужчину обвиняют по пяти статьям: за убийство с особой жестокостью; принуждение потерпевшего к отказу от дачи показаний, к даче заведомо ложных показаний, путем угрозы оглашением иных сведений, которые это лицо желает сохранить в тайне; угрозе убийством; умышленном причинении легкого телесного повреждения; насилии и угрозе насилием.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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В октябре 2019 года в Шумилинском районе мужчину убили в лесу, когда он возвращался с женой со сбора ягод. СК сообщил подробности трагедии, а также обстоятельства,...
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