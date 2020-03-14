В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?

Источник материала: Полесская правда



Брестский ритейлер укрепляет свои позиции в Пинске. На этот раз заработал обновлённый супермаркет в микрорайоне Луги на улице Парковой, 146а. На открытие пришло больше полутысячи человек, первым покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Магазин находится через дорогу от Свято-Феодоровского собора и довольно популярен среди местных жителей. На реконструкцию супермаркета ушло несколько месяцев, за которые строители полностью обновили торговый зал. На площади свыше 240 «квадратов» поставили современные витрины с продуктами и организовали широкие проходы. Изменился и фасад: теперь его покрывают лазурные панели с белой вывеской.



В супермаркете собрано около 4000 наименований товаров. Покупатели бодро разбирали мясные и молочные продукты – их тут большое разнообразие. Нарасхват была и замороженная рыба – в основном, из вод Скандинавии. Большое место занимает зона фруктов и овощей. Говорят, что сейчас на них повышенный спрос. Заодно есть что выбрать из хлеба и сдобы.

Открытие прошло шумно и весело. Более 500 человек собрались у входа в магазин. Первым покупателям раздавали бесплатное мороженое, детям – ещё и воздушные шарики. Судя по отзывам, местные жители остались довольны преображением супермаркета.



«Пинск для нас остается значимым городом. На текущий момент здесь действует 17 наших магазинов, и мы продолжаем своё развитие. Что важно, мы не только открываем новые магазины, но и обновляем действующие объекты, чтобы обеспечить всех покупателем «вкусным выбором». Среди приоритетов – большое разнообразие качественных продуктов», – поясняют в сети «Санта».

Обновлённый магазин «Санта» работает с 8 до 22 часов.

Покупателей обслуживают 3 кассы.

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.



