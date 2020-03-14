ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?

14.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?
Брестский ритейлер укрепляет свои позиции в Пинске. На этот раз заработал обновлённый супермаркет в микрорайоне Луги на улице Парковой, 146а. На открытие пришло больше полутысячи человек, первым покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Магазин находится через дорогу от Свято-Феодоровского собора и довольно популярен среди местных жителей. На реконструкцию супермаркета ушло несколько месяцев, за которые строители полностью обновили торговый зал. На площади свыше 240 «квадратов» поставили современные витрины с продуктами и организовали широкие проходы. Изменился и фасад: теперь его покрывают лазурные панели с белой вывеской.

В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?
В супермаркете собрано около 4000 наименований товаров. Покупатели бодро разбирали мясные и молочные продукты – их тут большое разнообразие. Нарасхват была и замороженная рыба – в основном, из вод Скандинавии. Большое место занимает зона фруктов и овощей. Говорят, что сейчас на них повышенный спрос. Заодно есть что выбрать из хлеба и сдобы.

Открытие прошло шумно и весело. Более 500 человек собрались у входа в магазин. Первым покупателям раздавали бесплатное мороженое, детям – ещё и воздушные шарики. Судя по отзывам, местные жители остались довольны преображением супермаркета.

В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?
«Пинск для нас остается значимым городом. На текущий момент здесь действует 17 наших магазинов, и мы продолжаем своё развитие. Что важно, мы не только открываем новые магазины, но и обновляем действующие объекты, чтобы обеспечить всех покупателем «вкусным выбором». Среди приоритетов – большое разнообразие качественных продуктов», – поясняют в сети «Санта».

Обновлённый магазин «Санта» работает с 8 до 22 часов.
Покупателей обслуживают 3 кассы.

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.

В пинских Лугах открылся супермаркет «Санта». Что в нем есть?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Брестский ритейлер укрепляет свои позиции в Пинске. На этот раз заработал обновлённый супермаркет в микрорайоне Луги на улице Парковой, 146а. На открытие пришло...
 
Новости дня
Новости общества
 
Колобайки появятся в Пинске и Барановичах, а в Бресте - прокатные электросамокаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика