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Когда закончат реконструкцию парка Янки Купалы и что будет с найденными там старинными фундаментами
14.03.2020 09:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке имени Янки Купалы идет реконструкция, ее планируют закончить этой весной. Зеленая зона находится в самом центре Минска, рядом со Свислочью. Уточнили в «Минскпроекте», что изменится в парке и какая судьба ждет фундаменты старинных зданий, которые там
Впервые заказ на реконструкцию парка имени Янки Купалы появился еще в 1997 году, говорят в «Минскпроекте». Сейчас работы ведутся по проектам, разработанным 10 лет назад, но доработанным в прошлом году.
В парке уже отремонтировали дорожки, там появились новые светильники, часть скамеек тоже обновят.
— То, что реконструкция парка так растянулась по времени, — не очень хорошо. Любое удлинение сроков строительства приводит к проблемам с поиском нужных материалов. Ведь парк — это единый организм, все должно быть в одном стиле. Но если до прошлой осени эта территория была в неприглядном состоянии, то в новом виде парк будет приятен посетителям, — рассказала главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры «Минскпроект» Анна Аксенова.
Раньше в парке стояли каменные скульптуры, созданные на пленэрах в 1988 и 1989 годах (их можно видеть на входе) — их установят вдоль специальной аллеи.
— Для каждой скульптуры найдется свое место, фундамент, табличка с названием и именем автора.
На участке между фонтаном со скульптурой «Купалье» и набережной высадят злаковые растения.
— Злаковые и почвопокровные растения будут отсылать к картине озеленения наших полей и тому периоду, когда Янка Купала писал свои произведения.
По информации Анны Аксеновой, в парке также станет больше деревьев, красиво цветущих кустарников и многолетних цветов.
Часть парка еще огорожена — там идут строительные работы.
— Работы планировали закончить к апрелю, но при прокладке инженерных сетей обнаружили остатки фундаментов исторических домов, это немного затормозило процесс, — отмечает Анна Аксенова.
Решение по судьбе фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей уже есть.
— Собиралась комиссия — принято решение их сохранить, законсервировать и повторно засыпать землей, а также установить в парке информационный стенд, — рассказала собеседница.
Ответ по поводу найденных фундаментов на днях пришел из Мингорисполкома заинтересованным в их сохранении людям. Помимо консервации
Кроме того, на берегу Свислочи (формально это территория парка Янки Купалы) уже начали сооружать плавучий фонтан. Его
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Уточнили в «Минскпроекте», что изменится в парке и какая судьба ждет фундаменты старинных зданий, которые там откопали зимой.
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