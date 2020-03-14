Когда закончат реконструкцию парка Янки Купалы и что будет с найденными там старинными фундаментами

Источник материала: Tut.by

В парке имени Янки Купалы идет реконструкция, ее планируют закончить этой весной. Зеленая зона находится в самом центре Минска, рядом со Свислочью. Уточнили в «Минскпроекте», что изменится в парке и какая судьба ждет фундаменты старинных зданий, которые там откопали зимой.





Впервые заказ на реконструкцию парка имени Янки Купалы появился еще в 1997 году, говорят в «Минскпроекте». Сейчас работы ведутся по проектам, разработанным 10 лет назад, но доработанным в прошлом году.

В парке уже отремонтировали дорожки, там появились новые светильники, часть скамеек тоже обновят.

— То, что реконструкция парка так растянулась по времени, — не очень хорошо. Любое удлинение сроков строительства приводит к проблемам с поиском нужных материалов. Ведь парк — это единый организм, все должно быть в одном стиле. Но если до прошлой осени эта территория была в неприглядном состоянии, то в новом виде парк будет приятен посетителям, — рассказала главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры «Минскпроект» Анна Аксенова.





Раньше в парке стояли каменные скульптуры, созданные на пленэрах в 1988 и 1989 годах (их можно видеть на входе) — их установят вдоль специальной аллеи.

— Для каждой скульптуры найдется свое место, фундамент, табличка с названием и именем автора.

На участке между фонтаном со скульптурой «Купалье» и набережной высадят злаковые растения.

— Злаковые и почвопокровные растения будут отсылать к картине озеленения наших полей и тому периоду, когда Янка Купала писал свои произведения.

По информации Анны Аксеновой, в парке также станет больше деревьев, красиво цветущих кустарников и многолетних цветов.



Те самые скульптуры, которые расставят вдоль аллеи









Часть парка еще огорожена — там идут строительные работы.

— Работы планировали закончить к апрелю, но при прокладке инженерных сетей обнаружили остатки фундаментов исторических домов, это немного затормозило процесс, — отмечает Анна Аксенова.

В парке Янки Купалы — реконструкция. Вот какие артефакты старого Минска находят прямо под ногами

Решение по судьбе фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей уже есть.

— Собиралась комиссия — принято решение их сохранить, законсервировать и повторно засыпать землей, а также установить в парке информационный стенд, — рассказала собеседница.

Ответ по поводу найденных фундаментов на днях пришел из Мингорисполкома заинтересованным в их сохранении людям. Помимо консервации рекомендовано перенести памятный знак, посвященный Луцкевичам, к месту найденных остатков их дома, а на месте бани Плавского установить информационный стенд.

Кроме того, на берегу Свислочи (формально это территория парка Янки Купалы) уже начали сооружать плавучий фонтан. Его откроют 3 июля, это подарок Минску от российского Сбербанка.



