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Минспорта рекомендует отменить спортивные мероприятия с участием детей
16.03.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство спорта и туризма Беларуси выступило за отмену спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков,
Минспорта из-за распространения коронавируса принимает меры по обеспечению контроля за проведением спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории нашей страны.
«В частности, всем организациям, подчиненным Минспорта, а также областным и Минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовано до 6 апреля отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков», — сказано в сообщении.
Ранее детские спортивные мероприятия
По последним данным, в Беларуси
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Министерство спорта и туризма Беларуси выступило за отмену спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков, сообщает пресс-служба...
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