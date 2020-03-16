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Минспорта рекомендует отменить спортивные мероприятия с участием детей

16.03.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство спорта и туризма Беларуси выступило за отмену спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков, сообщает пресс-служба ведомства. Такие меры рекомендуют ввести до 6 апреля.


Фото: Reuters

Минспорта из-за распространения коронавируса принимает меры по обеспечению контроля за проведением спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории нашей страны.

«В частности, всем организациям, подчиненным Минспорта, а также областным и Минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовано до 6 апреля отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков», — сказано в сообщении.

Ранее детские спортивные мероприятия отменили в Гродненской области.

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. COVID-19 диагностирован у пяти студентов БГУ, ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные зарегистрированы положительные тесты у еще четырех граждан Беларуси, они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы.

 
 
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Министерство спорта и туризма Беларуси выступило за отмену спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков, сообщает пресс-служба...
 
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