Министерство образования усилило санитарные меры во всех учебных учреждениях Беларуси

Источник материала: Единство

«Министерство образования информирует об усилении санитарно- профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях», – сообщили в ведомстве.

Учащимся при малейших признаках простудных заболеваний рекомендовано незамедлительно обратиться к врачу.

В субботу в учреждения здравоохранения Беларуси направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. В Минздраве сообщили, что при получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большую часть студентов отпустят.