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Министерство образования усилило санитарные меры во всех учебных учреждениях Беларуси

16.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Министерство образования информирует об усилении санитарно- профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях», – сообщили в ведомстве.

Учащимся при малейших признаках простудных заболеваний рекомендовано незамедлительно обратиться к врачу.

В субботу в учреждения здравоохранения Беларуси направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. В Минздраве сообщили, что при получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большую часть студентов отпустят.

Источник: https://sputnik.by/education/20200316/1044182484/Minobr-usilil-sanitarnye-mery-vo-vsekh-uchrezhdeniyakh-obrazovaniya-Belarusi.html

 
 
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Министерство образования Беларуси усилило санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе...
 
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