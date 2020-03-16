В Беларуси зарегистрировано 36 случаев коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Reuters

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Минздрав призывает всех, кто был в Италии, Китае, Иране и Южной Корее, сообщать на границе о своих поездках, своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также тех, кто недавно вернулся из-за границы, просят воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска.

Пожилым людям Минздрав рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.