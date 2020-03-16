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В Беларуси зарегистрировано 36 случаев коронавируса
16.03.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса,
(Будет дополнено)
Минздрав призывает всех, кто был в Италии, Китае, Иране и Южной Корее, сообщать на границе о своих поездках, своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также тех, кто недавно вернулся из-за границы, просят воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска.
Пожилым людям Минздрав рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.
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В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса.
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