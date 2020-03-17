Через призму главного документа

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- Конституция - это своего рода общественный договор об устройстве государства, вертикали власти. Документ устанавливает фундаментальные принципы организации и функционирования общества и страны, - говорит Леонид Михайлович. - Наше прошлое показало, что Основной Закон действительно является правовой гарантией стабильности политической, экономической и социальной жизни людей, республики в целом. В его основе лежат демократические стандарты, признанные на международном уровне, а также лучшие образцы европейских конституций. Для современного этапа развития правовой системы нашей республики характерно совершенствование механизмов обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.

Осуществляя предварительный контроль, в 2019-м КС проверил конституционность 41 закона. Некоторые из них напрямую связаны с деятельностью правоохранительных органов. В частности, в решении КС касаемо изменений, вносимых в закон «О противодействии экстремизму», отмечено: дополнение этого закона статьей 141 согласуется с положениями Конституции и международно-правовых актов. В соответствии с ней запрещаются реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно ее хранение или приобретение в целях распространения.

Также были проверены положения закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Речь о дополнениях, вносимых в статьи 90 и 91 УК. По мнению Конституционного Суда, закрепляемый в них правовой запрет на применение условно-досрочного освобождения от наказания, а также замены неотбытой части наказания более мягким к лицам, осужденным за совершение коррупционных преступлений, носит социально обоснованный и юридически допустимый характер, поскольку учитывает не только негативное влияние этого явления на реализацию прав и свобод отдельных людей, но и особую тяжесть последствий для общественных и государственных интересов.

Конституционный Суд также изучил новую редакцию статьи 12.11 КоАП, касающейся нарушений в сфере игорного бизнеса. Согласно документу, те, кто нарушит ранее вынесенный запрет на посещение мест, где проводятся азартные игры, могут быть привлечены к административной ответственности. По мнению КС, эта мера позволит защитить родных и близких игромана, который ставит членов семьи в тяжелое материальное положение, и согласуется с конституционной нормой о том, что «осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц» (статья 44). Кроме того, данные изменения правового регулирования отношений в сфере игорного бизнеса направлены на усиление мер превентивного и пресекательного характера, а также выступают средством обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод граждан, что согласуется с постулатами Основного Закона.