С 17 марта по 20 апреля на Будакошелевщине проходит месячник по благоустройству

Источник материала: Газета Авангард

Весна – время перемен и обновления. Помочь стать лучше, красивее и чище родному городу, агрогородку, деревне или посёлку может каждый из нас. По традиции в мероприятиях по благоустройству принимают активное участие трудовые коллективы, представители общественных организаций, учащаяся молодежь, жители Будакошелевщины. Каждый вносит посильный вклад в общее дело, независимо от возраста и социального статуса.



Порядок наводится на всех объектах и территориях населенных пунктов, на автомобильных дорогах, в лесах, на территориях сельскохозяйственных, промышленных предприятий и организаций. Особое внимание – дворовым и придомовым территориям. Хочется в очередной раз напомнить всем жителям Будакошелевщины, что необходимо избавиться от мусора, прежде всего, возле своих приусадебных участков, отремонтировать и покрасить заборы, обновить фасады домов.

К сведению незаконопослушных граждан: за складирование и хранение более 3 суток дров, торфа, угля, песка, строительных материалов и мусора на прилегающей к забору территории предусмотрен штраф от 0,1 до 5 базовых величин. Но дело совсем не в рубле. Обязанность каждого прежде всего – поддерживать порядок.

Торговые организации, организации общественного питания и бытового обслуживания и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность, также обязаны производить санитарную очистку и уборку прилегающей к объектам торговли территории в радиусе 5 метров и обособленных подъездных путей к ним. Им необходимо заключить договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Чистота и красота наших улиц, озеленение, ухоженность дворовых территорий, – забота не только коммунальных служб – это дело каждого из нас. И только совместными усилиями мы сможем сделать нашу Будакошелевщину уютной и ухоженной, а также подать достойный пример нашим детям. Город Буда-Кошелево по итогам 2018 года вошел в пятерку самых благоустроенных населенных пунктов в стране в своей категории. В наших силах сделать это хорошей традицией. Давайте будем хозяевами на своей родной земле.

Ирина ПАЛУБЕЦ.