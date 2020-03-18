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С 17 марта по 20 апреля на Будакошелевщине проходит месячник по благоустройству

18.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Весна – время перемен и обновления. Помочь стать лучше, красивее и чище родному городу, агрогородку, деревне или посёлку может каждый из нас. По традиции в мероприятиях по благоустройству принимают активное участие трудовые коллективы, представители общественных организаций, учащаяся молодежь, жители Будакошелевщины. Каждый вносит посильный вклад в общее дело, независимо от возраста и социального статуса.С 17 марта по 20 апреля на Будакошелевщине проходит месячник по благоустройству

Порядок наводится на всех объектах и территориях населенных пунктов, на автомобильных дорогах, в лесах, на территориях сельскохозяйственных, промышленных предприятий и организаций. Особое внимание – дворовым и придомовым территориям.  Хочется в очередной раз напомнить всем  жителям Будакошелевщины, что необходимо избавиться от мусора, прежде всего, возле своих приусадебных участков, отремонтировать и покрасить заборы, обновить фасады домов.

К сведению незаконопослушных граждан: за складирование и хранение  более 3 суток дров, торфа, угля, песка, строительных материалов и мусора  на прилегающей к забору территории предусмотрен штраф от 0,1 до 5 базовых величин. Но дело совсем не в рубле. Обязанность каждого прежде всего – поддерживать порядок.

Торговые организации, организации общественного питания и бытового обслуживания и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность, также обязаны производить санитарную очистку и уборку прилегающей к объектам торговли территории в радиусе 5 метров и обособленных подъездных путей к ним.  Им необходимо заключить договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Чистота и красота наших улиц, озеленение, ухоженность дворовых территорий, – забота не только коммунальных служб  – это дело каждого из нас. И только совместными усилиями мы сможем сделать нашу Будакошелевщину уютной и ухоженной, а также  подать достойный пример нашим детям. Город Буда-Кошелево по итогам 2018 года вошел в пятерку самых благоустроенных населенных пунктов в стране в своей категории. В наших силах сделать это хорошей традицией. Давайте будем хозяевами на своей родной земле.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

 
 
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Весна – время перемен и обновления. Помочь стать лучше, красивее и чище родному городу, агрогородку, деревне или посёлку может каждый из нас. По...
 
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