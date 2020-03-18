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Как помочь домашней птице? Ответ жительнице Докшиц даёт заместитель главного ветврача Сергей Кишеня

18.03.2020 — Новости Общества | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Как помочь домашней птице? Ответ жительнице Докшиц даёт заместитель главного ветврача Сергей Кишеня
В редакцию обратилась жительница г. Докшицы Нина Милюкова с просьбой помочь найти информацию по лечению домашней птицы, у которой начали выпадать перья. Советы дает заместитель главного ветврача по диагностике Сергей Кишеня:

– Выпадение пера у кур происходит по разным причинам. Судя по описанию симптомов, птицы могут быть зараженными пероедом. Убедиться в этом можно после тщательного осмотра кур. Если они беспокоятся или становятся вялыми и сонными, постоянно чистят перья и выщипывают пух, у них снижается аппетит, вес и яйценоскость, появляются ранки на местах проплешин, ствол пера становится наполовину голым, – это маллофагоз.

Лечить птиц можно химическими препаратами. Инсектициды продаются в ветеринарной аптеке и в некоторых магазинах, ориентированных на домашних питомцев. В Докшицах это, к примеру, “Ника”. К ним относятся “Фронтлайн”, “Барс”, “Неостомозан”, “Чистотел” и другие. При обработке нужно соблюдать следующее: не пропускать участков на теле, чтобы паразиты не могли переползти и продолжить развиваться; голову птицы прикрыть тканью, чтобы препарат не попал в глаза; особое внимание уделить облысевшим участкам и под крыльями; после нанесения инсектицида несколько минут не давать возможности птице прикасаться клювом к своему телу – паразиты за это время погибнут. Важно обработать и больных, и здоровых птиц, а также повторить обработку через 7-10 дней. Ни в коем случае не используйте “Дихлофос” – его пары очень токсичны и могут нанести вред курице.

Курятник тоже надо вычистить, побелить раствором извести, обработать растворами пиретрума (10 %), карбофоса (5%) или бутокса (1 мл на 4 л воды). Для птиц нужно организовать песчано-пепельные ванны (50 на 50). Летом можно заготовить и развесить высушенную пижму, ромашку, багульник, полынь, запаха которых пухоед не выносит.

 
 
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В редакцию обратилась жительница г. Докшицы Нина Милюкова с просьбой помочь найти информацию по лечению домашней птицы, у которой начали
 
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