«Раньше письма мешками присылали». История Валентины, которая работает почтальоном на селе

Источник материала: Tut.by

В поселке Кобыловка живут почти 600 человек. Раньше Валентина работала почтальоном на три деревни, уезжала утром, а возвращалась домой вечером. Сейчас проще: всего 190 домов, а рабочий день длится 4 часа. Местные называют ее «почтальон Печкин» и очень любят. В дождь, ветер, снегопад Валентина должна доставить газеты, письма, пенсии и продукты (да, почтальон на селе еще и продавец). А еще Валентина многодетная мама — 7 детей, на семью она выписывает 21 газету. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

