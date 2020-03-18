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«Раньше письма мешками присылали». История Валентины, которая работает почтальоном на селе

18.03.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В поселке Кобыловка живут почти 600 человек. Раньше Валентина работала почтальоном на три деревни, уезжала утром, а возвращалась домой вечером. Сейчас проще: всего 190 домов, а рабочий день длится 4 часа. Местные называют ее «почтальон Печкин» и очень любят. В дождь, ветер, снегопад Валентина должна доставить газеты, письма, пенсии и продукты (да, почтальон на селе еще и продавец). А еще Валентина многодетная мама — 7 детей, на семью она выписывает 21 газету. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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