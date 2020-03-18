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«Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС

18.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС

Фото из архива

Авиакомпания «Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз до 16 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

«Страны ЕС с 18 марта решили ограничить до 16 апреля все второстепенные поездки для граждан третьих стран, в том числе и белорусов, чтобы не допустить распространения COVID-19. В связи с этим «Белавиа» изменит дату вылета или вернет деньги этим пассажирам, которые купили билеты в страны ЕС с периодом полета до 16 апреля», — пояснили в авиакомпании.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца года. Не нужно делать это прямо сейчас: все данные билета сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета», — отметили в авиакомпании. Изменить дату вылета можно только один раз. Обратиться в авиакомпанию можно в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета.

БелТА

 
 
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Фото из архива Авиакомпания «Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз до 16 апреля, сообщает
 
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