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Лучшие по профессии — 2019: замдиректора клубной системы Андрей Левченко
18.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Всего за 2019 год отделом киновидеомероприятий было проведено 565 видеопоказов (киносеансы, тематические видеоуроки для учащихся), их посетили 13 700 взрослых и детей. На современном экране обновленного кинотеатра «Орион» кино за 102 сеанса посмотрели более двух с половиной тысяч зрителей. Больше всего глусчане любят смотреть комедии и мультфильмы, самая активная аудитория — молодежь, самым популярным фильмом стала комедия «Холоп». «Будем надеяться, что зрителей придет в разы больше, — поделился Андрей Левченко. — А для этого будем и дальше делать всё возможное, чтобы люди интересовались, любили кино и не проходили мимо кассы».
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В местной «киносистеме» заместитель директора централизованной клубной системы Глусского района по киновидеомероприятиям Андрей Левченко уже 15 лет....
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