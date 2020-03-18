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Лучшие по профессии — 2019: замдиректора клубной системы Андрей Левченко

18.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 

Лучшие по профессии — 2019: замдиректора клубной системы Андрей Левченко
В местной «киносистеме» заместитель директора централизованной клубной системы Глусского района по киновидеомероприятиям Андрей Левченко уже 15 лет. Начинал инженером по ремонту киновидеоаппаратуры кинотеатра «Орион», позже был директором «Киновидеосети Глусского района», в теперешней должности работает с 2010 года. На нем — ответственность за репертуар кинотеатра, качественный кинопоказ, уютный зал, комфортное обслуживание зрителей. К слову, посетителя сегодня нужно привлечь, заинтересовать и, самое главное, удержать, говорит Андрей Левченко, а для этого нужно идти в ногу со временем, изучать предпочтения людей, уметь рекламировать себя. Работать продуктивно, достигать результата моему герою помогают не только его трудолюбие, креативность, организаторские способности, которые отмечает и ценит в своем работнике руководитель клубной системы Наталья Харц, но и сплоченность, ответственность целого коллектива.

Всего за 2019 год отделом киновидеомероприятий было проведено 565 видеопоказов (киносеансы, тематические видеоуроки для учащихся), их посетили 13 700 взрослых и детей. На современном экране обновленного кинотеатра «Орион» кино за 102 сеанса посмотрели более двух с половиной тысяч зрителей. Больше всего глусчане любят смотреть комедии и мультфильмы, самая активная аудитория — молодежь, самым популярным фильмом стала комедия «Холоп». «Будем надеяться, что зрителей придет в разы больше, — поделился Андрей Левченко. — А для этого будем и дальше делать всё возможное, чтобы люди интересовались, любили кино и не проходили мимо кассы». 

 
 
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  В местной «киносистеме» заместитель директора централизованной клубной системы Глусского района по киновидеомероприятиям Андрей Левченко уже 15 лет....
 
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