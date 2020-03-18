|
«Милиция извинилась». Новый поворот в деле минчанина, к которому по ошибке ворвался ОМОН
18.03.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила TUT.BY, что представитель Заводского РУВД по телефону извинился перед минчанином, в квартиру которого в 2016 году
История борьбы минчанина Дмитрия Середы с минской милицией тянется вот уже четвертый год. В 2016 году к нему по ошибке в квартиру ворвался ОМОН и несколько сотрудников Заводского РУВД. Мужчину подозревали в совершении хулиганства (в районе появился эксгибиционист), однако Дмитрий в день, когда хулигана видели очевидцы, был за городом, это можно было проверить по телефонным соединениям, но сотрудники милиции этого делать не стали.
Рано утром к Середе в квартиру ворвались сотрудники Заводского РУВД Шкульков и Нущик, а также бойцы ОМОН. По словам минчанина, в дверь ему не звонили, удостоверения не предъявляли, о применении силы и спецсредств не предупреждали. Сотрудники милиции проникли в квартиру одномоментно с двух сторон — входной двери и балкона, причем двери и окна выбили. В момент проникновения в квартире находилась супруга Дмитрия и их 2-летняя дочь, о чем оперуполномоченный Нущик, руководивший задержанием, знал заранее.
В суде, где Дмитрий Середа
— Это стандартная процедура по задержанию лиц по такому роду преступлений (уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 339 УК — «Хулиганство»), сопряженных с психическими расстройствами (Середа не был на учете у психиатра, психическими расстройствами не страдает. — Прим. TUT.BY). Оперативник действовал исходя из опыта по раскрытию подобных преступлений. Середа не ошибочно был задержан. Он был подозреваемым, на него прямо указала потерпевшая.
— Считаете ли вы необходимым принести извинения Середе? — спросила адвокат в суде у Капилевича.
— Считаю, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем, — отвечал тот.
Осень прошлого года суд Заводского района встал на сторону Середы, министр внутренних дел Юрий Караев
— После выхода
По ее словам, позиция начальника криминальной милиции Заводского РУВД изменилась после суда.
Дмитрий Середа говорит, что никаких извинений со стороны работников милиции ему не поступало.
— Мне звонили из милиции, приглашали на встречу. Я сказал, что опасаюсь, что готов с ними встретиться только в присутствии журналистов, — говорит Дмитрий. — Никто у меня прощения не попросил. Я требую, как и было указано в заявлении в суде, чтобы мне и моей семье принесли официальные извинения в СМИ. Кроме того, я с 2016 года не могу узнать, в каком я статусе по делу, в котором меня подозревали — нахожусь ли я в розыске, подозревают ли меня до сих пор, — мне никто не дает официальных разъяснений.
Дмитрий также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Середа заявил, что это ложь, он ждет официальных извинений в СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)