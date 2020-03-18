Бинты, марля, бахилы, перчатки и респираторы. Беларусь ввела запрет на вывоз некоторых медтоваров

Источник материала: Tut.by

Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования. Соответствующее постановление № 149 от 17 марта было принято правительством, сообщает пресс-служба Совмина.



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В утвержденный постановлением перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет, внесены:

одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;

респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор противоаэрозольный FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;

хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;

перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

При этом запрет не распространяется на вывоз товаров для физических лиц для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, одобренной правительством Беларуси.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, временный запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.