В родительских viber-чатах обсуждают карантин в одной из минских школ. Педагоги это опровергают

Источник материала: Tut.by

В viber-чатах родители из Минска обсуждают, что школу № 212 с завтрашнего дня переводят на карантин, якобы там заболел кто-то из детей. Однако и в школе, и в управлении по образованию администрации Фрунзенского района столицы прокомментировали, что школа работает в штатном режиме, о дистанционном обучении речи не идет, к тому же никаких письменных подтверждений, что кто-то из детей заболел, нет.



Фото: Reuters

— Не верьте никому! Мы работаем в обычном штатном режиме, — сказала Ольга Косолапова, директор средней школы № 212 Минска.

В управлении по образованию администрации Фрунзенского района столицы также отметили, что, по данным на 16.00 19 марта, школа № 212 не переходила на дистанционное обучение. При этом письменного подтверждения, что кто-то из детей в школе заболел, «у них нет», как и нет никакого письменного распоряжения, что дети с завтрашнего дня не должны идти в школу. В управлении по образованию отметили, что сейчас во всех школах проводят дезинфекцию, а в 212-й ее провели более тщательно.