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Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ

19.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ

Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с госдолей. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по имуществу от 18 февраля 2020 года №1, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

Новшества введены для совершенствования системы оценки деятельности представителей государства. Дополнительными критериями стали реализация обществом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, а также отсутствие нарушений законодательства представителем государства.

Разработана также новая форма отчета представителя государства. Как ожидается, это позволит органам владельческого надзора наиболее полно выполнять возложенные на них законодательством функции по контролю за деятельностью представителей государства.

Действующий отчет дополняется информацией о размере дивидендов, приходящихся на одну акцию, а также о сумме дивидендов, которые нужно перечислить участникам хозобщества. Указываются сведения о повышении квалификации представителей государства, мероприятиях хозобщества по совершенствованию корпоративного управления.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива 19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с
 
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