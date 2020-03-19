Темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси выше средних цифр по Европе

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Об этом рассказал во время пресс-конференции «Эффективные стратегии в лечении и профилактике туберкулеза. Совершенствование пациент-ориентированного подхода к оказанию противотуберкулезной помощи» в Национальном пресс-центре рассказал координатор программ по инфекционным заболеваниям Странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

— Если мы возьмем последние 10 лет, то в среднем в Европейском регионе ВОЗ заболеваемость падала на 4,3% в год. В то время как в Беларуси в этот же период среднегодовое снижение было 6%. А если мы возьмем последние 5 лет, то среднегодовое снижение было и больше 10%, — привел цифры представитель ВОЗ.

Проверили и то, насколько собранные статистические данные верны.

— У специалистов возникает вопрос: действительно ли это так, реальное ли это снижение, может быть, служба недовыявляет кого-то и поэтому снижается заболеваемость. Конечно же, мы не можем утверждать голословно, поэтому пригласили провести в нашей республике эпидемиологический обзор экспертов извне, Всемирной организации здравоохранения. Нужно было изучить ситуацию с туберкулезом в Беларуси, все статистические данные, проверить цифры снижения заболеваемости. В ближайшие недели мы получим окончательный результат, но могу сказать, что, по предварительным оценкам экспертной миссии, данные, которые демонстрирует Республика Беларусь, соответствуют действительности, — сообщил Вячеслав Граньков и уточнил, что в среднем заболеваемость туберкулезом в Беларуси находится в промежутке между уровнем стран постсоветского пространства и уровнем Европейского Союза.

По словам специалиста, очевиден и экономический эффект борьбы с туберкулезом. По сведениям экономистов, за каждый доллар, который вкладывается в борьбу с болезнью, страны получают 43 доллара, которые возвращаются в качестве выгод для здорового функционирования общества. Социально активные люди возвращаются в профессиональную деятельность и приносят пользу обществу.

В борьбе с туберкулезом важен и профилактический этап. Например, существует так называемый латентный туберкулез.

— Ему подвержена значительная часть населения: микобактерии находятся в неактивном состоянии, но при неблагоприятном развитии событий они могут реактивироваться и возникнет активная форма, — пояснил Вячеслав Граньков. — Это очень опасно для тех, кто относится к группам риска, например пациентов с ВИЧ. Мы будем активизировать работу по выявлению этой формы с использованием самых современных методов. Людям, у которых диагностируется инфекция, назначат лечение.

Прошедший год был очень успешным для противотуберкулезной программы в Беларуси (госпрограмма «Туберкулез» на 2016–2020 годы), отметил директор ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» Геннадий Гуревич.

— Заболеваемость с учетом рецидивов снизилась на 7,5%, снизилась смертность на 14,5%, а всего за 4 года (время действия госпрограммы) смертность снизилась на 37%, заболеваемость — на 34%. Достаточно высокие показатели, — привел цифры он.

По словам руководителя центра, снижается заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ, а также ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. Уменьшается абсолютное количество выявляемых пациентов с мультирезистентным туберкулезом, а также пациентов с такой формой, состоящих на учете в профильных диспансерах. За год выявлено 23 пациента в возрасте до 18 лет, которые заболели. Это один из самых низких показателей на постсоветском пространстве и в целом в Восточной Европе.

— В 2020 году тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом звучит как «It’s Time», «Время пришло», то есть время действовать, — отметил Вячеслав Граньков. — ВОЗ призывает все государства, все структуры, не только системы здравоохранения, но и системы социальной помощи, финансовые институты приложить как можно больше усилий для того чтобы действительно покончить с проблемой туберкулеза.

Дополнительно

Борьба с туберкулезом актуальна для всей планеты. Так, в 2018 году 10 млн человек в мире заболели и 1,5 млн умерли. При этом усилия мирового сообщества, усилия глобальной программы по борьбе с туберкулезом ВОЗ вместе с национальными сообществами, с негосударственными, пациентскими организациями дают свои положительные результаты. Начиная с 2000 года 58 млн жизней было спасено благодаря своевременным мерам по профилактике, диагностике, лечению и оказанию помощи пациентам. Тем не менее, каждый день в среднем более 4 тыс. человек в мире умирают от туберкулеза и около 30 тыс. человек заболевают.