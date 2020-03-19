﻿ Темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси выше средних цифр по Европе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси выше средних цифр по Европе

19.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Об этом рассказал во время пресс-конференции «Эффективные стратегии в лечении и профилактике туберкулеза. Совершенствование пациент-ориентированного подхода к оказанию противотуберкулезной помощи» в Национальном пресс-центре рассказал координатор программ по инфекционным заболеваниям Странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

— Если мы возьмем последние 10 лет, то в среднем в Европейском регионе ВОЗ заболеваемость падала на 4,3% в год. В то время как в Беларуси в этот же период среднегодовое снижение было 6%. А если мы возьмем последние 5 лет, то среднегодовое снижение было и больше 10%, — привел цифры представитель ВОЗ.

Проверили и то, насколько собранные статистические данные верны.

— У специалистов возникает вопрос: действительно ли это так, реальное ли это снижение, может быть, служба недовыявляет кого-то и поэтому снижается заболеваемость. Конечно же, мы не можем утверждать голословно, поэтому пригласили провести в нашей республике эпидемиологический обзор экспертов извне, Всемирной организации здравоохранения. Нужно было изучить ситуацию с туберкулезом в Беларуси, все статистические данные, проверить цифры снижения заболеваемости. В ближайшие недели мы получим окончательный результат, но могу сказать, что, по предварительным оценкам экспертной миссии, данные, которые демонстрирует Республика Беларусь, соответствуют действительности, — сообщил Вячеслав Граньков и уточнил, что в среднем заболеваемость туберкулезом в Беларуси находится в промежутке между уровнем стран постсоветского пространства и уровнем Европейского Союза.

По словам специалиста, очевиден и экономический эффект борьбы с туберкулезом. По сведениям экономистов, за каждый доллар, который вкладывается в борьбу с болезнью, страны получают 43 доллара, которые возвращаются в качестве выгод для здорового функционирования общества. Социально активные люди возвращаются в профессиональную деятельность и приносят пользу обществу.

В борьбе с туберкулезом важен и профилактический этап. Например, существует так называемый латентный туберкулез.

— Ему подвержена значительная часть населения: микобактерии находятся в неактивном состоянии, но при неблагоприятном развитии событий они могут реактивироваться и возникнет активная форма, — пояснил Вячеслав Граньков. — Это очень опасно для тех, кто относится к группам риска, например пациентов с ВИЧ. Мы будем активизировать работу по выявлению этой формы с использованием самых современных методов. Людям, у которых диагностируется инфекция, назначат лечение.

Прошедший год был очень успешным для противотуберкулезной программы в Беларуси (госпрограмма «Туберкулез» на 2016–2020 годы), отметил директор ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» Геннадий Гуревич.

— Заболеваемость с учетом рецидивов снизилась на 7,5%, снизилась смертность на 14,5%, а всего за 4 года (время действия госпрограммы) смертность снизилась на 37%, заболеваемость — на 34%. Достаточно высокие показатели, — привел цифры он.

По словам руководителя центра, снижается заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ, а также ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. Уменьшается абсолютное количество выявляемых пациентов с мультирезистентным туберкулезом, а также пациентов с такой формой, состоящих на учете в профильных диспансерах. За год выявлено 23 пациента в возрасте до 18 лет, которые заболели. Это один из самых низких показателей на постсоветском пространстве и в целом в Восточной Европе.

— В 2020 году тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом звучит как «It’s Time», «Время пришло», то есть время действовать, — отметил Вячеслав Граньков. — ВОЗ призывает все государства, все структуры, не только системы здравоохранения, но и системы социальной помощи, финансовые институты приложить как можно больше усилий для того чтобы действительно покончить с проблемой туберкулеза.

Дополнительно

Борьба с туберкулезом актуальна для всей планеты. Так, в 2018 году 10 млн человек в мире заболели и 1,5 млн умерли. При этом усилия мирового сообщества, усилия глобальной программы по борьбе с туберкулезом ВОЗ вместе с национальными сообществами, с негосударственными, пациентскими организациями дают свои положительные результаты. Начиная с 2000 года 58 млн жизней было спасено благодаря своевременным мерам по профилактике, диагностике, лечению и оказанию помощи пациентам. Тем не менее, каждый день в среднем более 4 тыс. человек в мире умирают от туберкулеза и около 30 тыс. человек заболевают.

www.mlyn.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республика Беларусь смотрится на фоне других стран Европейского региона ВОЗ довольно неплохо: темпы снижения заболеваемости туберкулезом в стране выше, чем в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Прямая телефонная линия»: вопросы пенсионного обеспечения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика