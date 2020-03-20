Лучшие по профессии — 2019: ведущий специалист Белагропромбанка Ольга Мартинович

Источник материала: Радзiма



Специальность по образованию — актуарная математика, квалификация — математик-финансист, занимаемая должность — ведущий специалист по информационным технологиям. «Актуарная математика — это математика финансового рынка, а специалист по информационным технологиям — это тот же программист или системный администратор», — рассказывает о себе и о своей работе Ольга Мартинович — ведущий специалист отдела информационных технологий региональной дирекции по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк».

Есть физики и есть лирики, и если согласиться с тем, что первые — это люди с математическим складом ума, рационалисты, то Ольга Мартинович, безусловно, физик, физик, который находит интересным и даже увлекательным мир цифр и математику. Она до сих пор помнит все формулы из школьной программы (хотя школу окончила больше 20 лет назад) и может решить любую задачу, любит точность, четкость, однозначность, которые и находит в своей работе. В банке она занимается техническим сопровождением используемого программного обеспечения и систем дистанционного обслуживания клиентов, на ней — бесперебойная работа вычислительной и оргтехники, банкомата и платежно-справочных терминалов. Кому-то даже писать об этом затруднительно и не совсем понятно, а для Ольги Мартинович — это родная стихия. Как признается сама, ни в какой другой работе, даже в пределах своего центра банковских услуг № 615, она себя не представляет, в ней готова расти, совершенствоваться, развиваться, делает это с успехом и твердо уверена, что нашла свое дело.

С тем, что этот специалист на своем месте, согласна и Ольга Коранькова, директор ЦБУ № 615, у Ольги Мартинович она отмечает умение эффективно решать вопросы, ее несомненный интерес к работе, хорошие навыки в общении с людьми, отзывчивость, коммуникабельность, порядочность и такт. Словом, в одном человеке совпали и сошлись высокий профессионализм и высокие человеческие качества. Видимо, это и стало основанием для того, что по итогам работы за 2019 год Ольга Мартинович признана лучшим работником налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций Глусского района.