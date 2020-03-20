ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучшие по профессии — 2019: ведущий специалист Белагропромбанка Ольга Мартинович

20.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: ведущий специалист Белагропромбанка Ольга Мартинович
Специальность по образованию — актуарная математика, квалификация — математик-финансист, занимаемая должность — ведущий специалист по информационным технологиям. «Актуарная математика — это математика финансового рынка, а специалист по информационным технологиям — это тот же программист или системный администратор», — рассказывает о себе и о своей работе Ольга Мартинович — ведущий специалист отдела информационных технологий региональной дирекции по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк».

Есть физики и есть лирики, и если согласиться с тем, что первые — это люди с математическим складом ума, рационалисты, то Ольга Мартинович, безусловно, физик, физик, который находит интересным и даже увлекательным мир цифр и математику. Она до сих пор помнит все формулы из школьной программы (хотя школу окончила больше 20 лет назад) и может решить любую задачу, любит точность, четкость, однозначность, которые и находит в своей работе. В банке она занимается  техническим сопровождением используемого программного обеспечения и систем дистанционного обслуживания клиентов, на ней — бесперебойная работа вычислительной и оргтехники, банкомата и платежно-справочных терминалов. Кому-то даже писать об этом затруднительно и не совсем понятно, а для Ольги Мартинович — это родная стихия. Как признается сама, ни в какой другой работе, даже в пределах своего центра банковских услуг № 615, она себя не представляет, в ней готова расти, совершенствоваться, развиваться, делает это с успехом и твердо уверена, что нашла свое дело.

С тем, что этот специалист на своем месте, согласна и Ольга Коранькова, директор ЦБУ № 615, у Ольги Мартинович она отмечает умение эффективно решать вопросы, ее несомненный интерес к работе, хорошие навыки в общении с людьми, отзывчивость, коммуникабельность, порядочность и такт. Словом, в одном человеке совпали и сошлись высокий профессионализм и высокие человеческие качества. Видимо, это и стало основанием для того, что по итогам работы за 2019 год Ольга Мартинович признана лучшим работником налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций Глусского района.    

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальность по образованию — актуарная математика, квалификация — математик-финансист, занимаемая должность — ведущий специалист по информационным...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанка поскандалила из-за коктейля, за который не хотела платить - с этим разбирается милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика