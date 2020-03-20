В частном секторе Могилева появится сквер с уличными тренажерами и детским городком

Источник материала: Tut.by

На пересечении улицы Первомайской и Транспортного переулка в Могилеве появится сквер с уличными тренажерами и детским городком, сообщает ТРК «Могилев». Работы рассчитывают завершить к майским праздникам, если погодные условия не подведут, уточнил генеральный директор УКС Могилева Иван Воробьев.



Фото: ТРК «Могилев»

В сквере появятся также пешеходные дорожки, скамейки. Территория получит развитие благодаря капитальному ремонту улицы Первомайской. Он продвинулся к железнодорожному переезду.

На обочинах Первомайской на участке от переулка Транспортного до разворотного кольца троллейбусов сделали тротуары с тактильной плиткой, велосипедные дорожки. Рядом вымостили компактные площадки отдыха, на которых еще установят скамейки. К домам частного сектора делают спуски и проезды. Устанавливают бортовой камень, делают водоотводы.



Фото: ТРК «Могилев»

В апреле продолжатся работы на самой проезжей части. На участке от переулка Транспортного до железнодорожного переезда еще предстоит уложить финишный слой асфальтобетона.

Капитальный ремонт улицы Первомайской идет с 2014 года. Весной 2020-го он должен завершиться.