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В частном секторе Могилева появится сквер с уличными тренажерами и детским городком

20.03.2020 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пересечении улицы Первомайской и Транспортного переулка в Могилеве появится сквер с уличными тренажерами и детским городком, сообщает ТРК «Могилев». Работы рассчитывают завершить к майским праздникам, если погодные условия не подведут, уточнил генеральный директор УКС Могилева Иван Воробьев.


Фото: ТРК «Могилев»

В сквере появятся также пешеходные дорожки, скамейки. Территория получит развитие благодаря капитальному ремонту улицы Первомайской. Он продвинулся к железнодорожному переезду.

На обочинах Первомайской на участке от переулка Транспортного до разворотного кольца троллейбусов сделали тротуары с тактильной плиткой, велосипедные дорожки. Рядом вымостили компактные площадки отдыха, на которых еще установят скамейки. К домам частного сектора делают спуски и проезды. Устанавливают бортовой камень, делают водоотводы.


Фото: ТРК «Могилев»

В апреле продолжатся работы на самой проезжей части. На участке от переулка Транспортного до железнодорожного переезда еще предстоит уложить финишный слой асфальтобетона.

Капитальный ремонт улицы Первомайской идет с 2014 года. Весной 2020-го он должен завершиться.

 
Теги: Могилев
 
 
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