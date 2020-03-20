Ремонт и «наскальная живопись»: чем недовольны жильцы на Ватутина, 22?

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Город растет, строится, развивается. И микрорайоны старой застройки стараются не забывать. «Дождалась» внимания к себе и многоэтажка по улице Ватутина, 22, располагающаяся недалеко от рынка «Стадион». Дом всегда был заметен с трассы Минск – граница РФ, пересекающей Борисов, и если раньше его внешний вид производил удручающее впечатление, то сегодня радует глаз. Он оштукатурен, отремонтированы подъезды, заменены двери на лестничных площадках, подъездных выходах на балконы, проведены другие работы. Казалось бы, живи жильцам да радуйся.

Борисовчанка Ирина ремонту своего дома, как и многие другие жильцы, обрадовалась. Правда, когда дело подошло к его завершению, довольной осталась не всем. Как человек неравнодушный, решила обратиться за помощью и разъяснениями к заказчику ремонта и подрядчику.

– Я понимаю, что сегодня любому руководителю работать нелегко, – говорит женщина. – Всегда находятся чем-то недовольные, и бюджет, конечно, небезграничен… Выполнять свою работу нужно достойно, так, чтобы люди хвалили, а не ругались!

Безусловно, неравнодушие Ирины, как и многих других, я уверена, жителей дома 22 на Ватутина, заслуживает уважения. Они вместе хотят сделать и свою лестничную площадку, и дом, и двор, и микрорайон лучше, красивее, чище. На некоторых этажах после ремонта жильцы облагородили и полы подъездов, привели их в надлежащий вид. Но есть и другая сторона вопроса – бескультурье и вандализм отдельных жителей и людей, которые бывают в высотке.

Новые белоснежные двери, с которых еще не снята защитная пленка, расписаны черным маркером, местами – прожжены до дыр. Да, «настенная живопись», безусловно, заложена в природе человека – «помечать» свою территорию. Но мы не в каменном веке живем! Двери расписаны на всех этажах, на одной красуется надпись: «Простите нас!». Правда, непонятно за что – то ли за варварски испорченную дверь, то ли просто люди не знают, что гораздо удобнее отправить сообщение знакомым посредством мессенджеров.

В другом подъезде одна из таких дверей просто выбита вместе с коробкой. Добавьте к этому загаженные, в прямом смысле этого слова, лестничные пролеты, испорченные свежеокрашенные стены –посланиями к некой Еве и нецензурной бранью, неубранные площадки после демонтажа хозяйственных ящиков, скопления окурков в бетонных выбоинах пола общих балконов. И это все –за пару месяцев после ремонта!

Отдельно и бесконечно долго можно говорить о лифтах. Несмотря на то, что в данном доме они были заменены ранее, их внешний вид также оставляет желать лучшего – опять же, благодаря «настенной росписи».

– Если каждый из нас ничего не будет делать для благоустройства и поддержания чистоты, мы никогда не повысим уровень культуры, – уверена Ирина. – До начала дачного сезона я обязательно покрашу лифт, у меня есть и единомышленники, которые помогут. Не сделаем этого мы – и другие не будут. А видя, что можно для общего блага что-то создать своими руками, верю, начнут подключаться и другие жильцы.

Действительно, вместе можно благоустроить не только свой подъезд. Но, глядя на обновленный дом на Ватутина, хотелось бы, чтобы те, кто занимается ремонтом, делали это на совесть, а те, для кого это сделано, научились ценить и уважать труд других.

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора