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С понедельника общественный транспорт станет ходить чаще по утрам

20.03.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общественный транспорт Минска с понедельника станет ходить по утрам с интервалами как в час пик, до 10 утра. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

Чтобы развести потоки рабочих и студентов по утрам, столичные транспортники совместно с Министерством образования решили продлить утренний час пик. Время начала занятий у студентов перенесено на 10 утра. До этого времени транспорт будет ходить чаще, чтобы развести потоки рабочих и студентов.

В Минске изменения затронут 278 маршрутов.

Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал агентству «Минск-Новости», что наименьшие интервалы в движении городского транспорта — с 7.00 до 9.00. Их хотят сделать такими же до 10 утра.

По данным «Столичный транспорт и связь», по сравнению с мартом ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте — на 102 тысячи.

Напомним, во время совещания по эпидситуации в стране президент поручил сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести в общественном транспорте потоки рабочих и студентов. Для этого необходимо было также перенести занятия у студентов.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с эпидситуацией в стране общественный транспорт Минска станет ходить по утрам с интервалами, как в час пик, до 10 утра.
 
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