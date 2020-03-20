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С понедельника общественный транспорт станет ходить чаще по утрам
20.03.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общественный транспорт Минска с понедельника станет ходить по утрам с интервалами как в час пик, до 10 утра. Об этом
Чтобы развести потоки рабочих и студентов по утрам, столичные транспортники совместно с Министерством образования решили продлить утренний час пик. Время начала занятий у студентов перенесено на 10 утра. До этого времени транспорт будет ходить чаще, чтобы развести потоки рабочих и студентов.
В Минске изменения затронут 278 маршрутов.
Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал агентству
По данным «Столичный транспорт и связь», по сравнению с мартом ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте — на 102 тысячи.
Напомним, во время
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В связи с эпидситуацией в стране общественный транспорт Минска станет ходить по утрам с интервалами, как в час пик, до 10 утра.
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