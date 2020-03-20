Завтра закроют пять станций метро - будут присоединять третью ветку. Рассказываем, как добираться

Источник материала: Tut.by

Уже завтра в Минске не будут работать пять станций метро — от «Каменной Горки» до «Молодежной» (включительно). Это всего на два дня — субботу и воскресенье. Есть причина отнестись с пониманием: это нужно метростроителям, чтобы присоединить третью ветку метро. На основе информации «Столичного транспорта и связи» мы составили свою схему, как добираться в эти дни.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Какие станции закроют и зачем это нужно

Если быть точнее, то в действующей подземке запланировали такую работу: в тоннелях между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная» будут врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями метро.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная» будут закрыты. В обычном режиме метро начнет работать в понедельник, 23 марта, в 5.30 утра.

Поезда метро на Автозаводской линии в выходные будут ездить только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская».





Скоростной автобус и троллейбусы вдоль закрытой ветки

Способ первый. Транспортники запустят специальные скоростные автобусы № 913С от станции метро «Каменная Горка» до «Октябрьской». Маршрут нарочно длиннее, чем закрытый участок, — чтобы вы могли добраться до пересадочных станций. У этих автобусов будут такие остановки у метро:

«Каменная Горка»;

«Кунцевщина»;

«Спортивная»;

«Пушкинская»;

«Кальварийская» (у станции «Молодежная»);

«Фрунзенская»;

«Замчище» (у станции «Немига», только в прямом направлении);

«Ленина» (у станции «Октябрьская»).

Время работы скоростных автобусов № 913С — с 5.15 до 1.05. Интервал движения — 2−4 минуты.

Способ второй. С остановками возле всех закрытых станций метро от «Каменной Горки» до «Фрунзенской» можно будет доехать троллейбусами № 13 «ДС „Сухарево-5“ — Городской Вал» и № 13Д «ДС „Запад-3“ — Городской Вал».

Время работы — с 5.20 до 1.00. Интервал движения — 6−8 минут.

Еще троллейбусы — к станциям Московской ветки метро

Это не все. Троллейбусы маршрутов № 25, 25Д, 31, 44, 10, 39, 47, 33 тоже ездят через некоторые станции закрытой ветки и некоторые станции Московской линии метро. Подробности откуда и куда — на нашей схеме. На эти троллейбусные направления пустят больше машин, чем обычно.